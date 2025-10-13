Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư

13-10-2025 - 12:27 PM | Sống

Không ít bệnh nhân khi đến khoa ung bướu đều bức xúc hỏi: “Bác sĩ ơi, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya, sao vẫn bị ung thư?”. Câu trả lời khiến nhiều người giật mình bởi đôi khi, ung thư không phải “sống sai mà ra”, mà chính là “ăn sai mà thành”.

Đáng sợ hơn, có những món ăn mà ta vẫn tin là “lành mạnh, tự nhiên, không hại gì” , lại chính là “hung thủ giấu mặt” trên bàn cơm mỗi ngày.

1. Rau xanh hâm đi hâm lại

“Rau để tủ lạnh qua đêm hâm lại ăn được chứ bác sĩ?”, đó là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Nấu một nồi rau to, ăn không hết để sáng mai hâm lại, vừa tiện vừa đỡ lãng phí. Nhưng trong mắt bác sĩ ung bướu, hành động này lại là một quả bom hẹn giờ cho sức khỏe .

Rau xanh như rau muống, rau cải, xà lách… chứa nhiều nitrat, chất vốn không độc, nhưng khi để lâu, vi khuẩn sẽ chuyển hóa thành nitrit , và khi hâm nóng hoặc bảo quản lâu, nitrit sẽ kết hợp với các amin trong cơ thể tạo ra nitrosamine, một chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê là chất gây ung thư nhóm 1 .

Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư- Ảnh 1.

Các nghiên cứu cho thấy nitrosamine có thể gây ung thư dạ dày, thực quản và gan , đặc biệt ở rau đã hâm lại nhiều lần hoặc bảo quản sai cách, lượng nitrit có thể cao gấp hàng chục lần so với rau tươi.

Lời khuyên của bác sĩ: Rau nên nấu đến đâu ăn hết đến đó , không để qua đêm. Món nguội, salad nên ăn trong ngày, không cất tủ lạnh rồi mang ra dùng lại. Nếu bắt buộc phải bảo quản, cần đậy kín và dùng trong vòng 12 tiếng.

2. Món “có mùi khét thơm”

Nhiều người thích món “có mùi cháy cạnh”, “xém xém mới ngon”. Nhưng cái gọi là “mùi nồi khói, mùi chảo khét” mà bạn yêu thích lại chính là mùi của benzopyrene , một trong những chất gây ung thư mạnh nhất trong khói dầu .

Khi dầu ăn được đun quá 200 độ C, nó tạo ra đa vòng thơm hydrocarbon (PAHs) , loại hóa chất có thể gây ung thư phổi, thanh quản, vú, thậm chí ảnh hưởng đến gan . Khi thức ăn bị cháy xém, những hợp chất độc hại này bám chặt vào bề mặt món ăn.

Thống kê y học cho thấy, phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói dầu bếp có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp đôi người bình thường ngay cả khi họ không hút thuốc.

Lời khuyên của bác sĩ: Giảm các món chiên, xào lửa to. Giữ nhiệt dầu dưới 180 độ C, ưu tiên hấp, luộc, kho, nấu canh . Luôn mở máy hút mùi hoặc cửa sổ khi nấu nướng để tránh hít phải khói độc.

3. Dưa muối

“Bữa sáng không có dưa muối là thấy nhạt miệng”, nhiều người lớn tuổi vẫn quen nói vậy. Nhưng chính món ăn “gắn bó từ thuở nhỏ” này lại là thứ mà các bác sĩ ung bướu sợ nhất khi nghe bệnh nhân nói ‘ngày nào cũng ăn’ .

Trong quá trình lên men, vi khuẩn phân hủy nitrat trong rau thành nitrit. Giai đoạn đầu lên men – tức là dưa còn chua nhẹ, chưa vàng – là lúc hàm lượng nitrit cao nhất. Khi vào cơ thể, nitrit gặp protein và acid trong dạ dày sẽ tạo ra nitrosamine , dẫn tới nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản và gan .

Nguồn và ảnh: QQ

Trời nồm ẩm, luân phiên ăn 5 món rau là "thuốc kháng sinh tự nhiên" để thúc đẩy nhu động ruột, chống lại vi khuẩn và tăng cường miễn dịch

Theo Chiến My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
món rau

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ ít giờ tới, Hà Nội và các khu vực sau sẽ mưa to đến rất to

Chỉ ít giờ tới, Hà Nội và các khu vực sau sẽ mưa to đến rất to Nổi bật

Thói quen siêu phổ biến khiến bạn nuốt thêm 90.000 hạt vi nhựa mỗi năm

Thói quen siêu phổ biến khiến bạn nuốt thêm 90.000 hạt vi nhựa mỗi năm Nổi bật

Nữ sinh TP.HCM quyết "săn" học bổng Hồng Kông vì lý do... không đỡ nổi: Trải qua 4 năm học như mơ, thành tích hiện tại càng nể!

Nữ sinh TP.HCM quyết "săn" học bổng Hồng Kông vì lý do... không đỡ nổi: Trải qua 4 năm học như mơ, thành tích hiện tại càng nể!

12:27 , 13/10/2025
Ngân 98 vừa bị bắt

Ngân 98 vừa bị bắt

12:19 , 13/10/2025
"Bà trùm hoa hậu" đưa hoa hậu, á hậu đi dọn rác, dẹp bùn

"Bà trùm hoa hậu" đưa hoa hậu, á hậu đi dọn rác, dẹp bùn

11:56 , 13/10/2025
Top 5 quân sư kiệt xuất của Tam Quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng xếp thứ mấy?

Top 5 quân sư kiệt xuất của Tam Quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng xếp thứ mấy?

11:33 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên