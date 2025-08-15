Mùa thu, đừng quên thưởng thức “món rau tươi ngon của tháng Tám”: Giá rẻ lại bổ gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan

Sau khi mùa thu đến, ở các khu chợ như được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới! Giữa hàng loạt hàng hóa rực rỡ, có một loại "rau" khiêm nhường nhưng quyến rũ, màu trắng xanh lá cây, lặng lẽ tỏa ra hương thơm cay nồng nàn. Đó chính là "món ngon số 1 tháng Tám" được giới sành ăn yêu thích: Hoa hẹ! Tháng Tám là thời điểm vàng để thu hoạch hoa hẹ. Lúc này, nụ hoa hẹ căng mọng, tươi tắn nhưng chưa nở rộ, cuống hoa nhỏ mịn, vị tươi mát, thoang thoảng vị ngọt. Đây là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để thưởng thức hoa hẹ.

Đầu thu, khi cái nóng vẫn còn vương vấn, khẩu vị của mọi người thường giảm sút. Hương thơm cay nồng đặc trưng của hẹ chính là thứ đánh thức vị giác của bạn. Dù dùng để làm trứng rán, làm sốt hẹ, hay kết hợp với rau củ mùa thu, chúng đều vô cùng thơm ngon! Ngoài ra, hoa hẹ cũng như lá hẹ rất tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, giúp cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Bản thân cây rau hẹ chứa một nguồn vitamin A lớn, do đó nếu bạn ăn thường xuyên có thể giúp dưỡng nhan, đẹp da, sáng mắt. Đồng thời cải thiện thị lực, làm ẩm phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, hen suyễn... Hẹ cũng tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Thời gian ra hoa của cây hẹ rất ngắn, chỉ mất khoảng 10 ngày từ lúc nhú bông đến khi nở. Sau khoảng thời gian đó, cuống hoa sẽ dày và cứng hơn, hương vị mất đi độ tươi ngon đặc trưng.

Hoa hẹ được ví von như một "phiên bản giới hạn" của mùa thu. Chúng bắt đầu từ những cuống mỏng manh mọc ra từ cây hẹ, ở đầu mỗi cuống hẹ sẽ mang một tán hoa được bao phủ bởi một lớp màng mỏng chứa bên trong là những bông hoa chưa nở, màu trắng xanh. Chúng giòn và mọng nước. Tuy mỏng manh, nhưng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Cắn một miếng, vị cay nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt thanh mát độc đáo thấm đẫm vòm miệng, để lại dư vị ấn tượng.

Hoa hẹ đang vào mùa, đã đến lúc chúng ta mua về và chế biến rồi bày biện lên bàn ăn. Dưới đây là hai công thức nấu ăn mà gia đình tôi không bao giờ chán, đảm bảo bạn sẽ muốn quay lại để thưởng thức thêm!

Món đầu tiên giòn tan: Dưa chuột muối với hoa hẹ

Nguyên liệu để làm món dưa chuột muối với hoa hẹ

300g hoa hẹ tươi non, 400g dưa chuột (khoảng 3 quả; bạn hãy chọn loại dưa chuột màu xanh, đặc ruột), 30g muối hột, 15ml rượu (có thể dùng rượu gạo hoặc rượu mận khoảng 30-40 độ), 5 tép tỏi thái lát, một chút gừng băm nhỏ.

Cách làm món dưa chuột muối với hoa hẹ

Bước 1: Rửa sạch hoa hẹ và để ráo nước. Khi rửa bạn cần đặc biệt là các kẽ nụ hoa nơi dễ bám bùn đất và cát. Dưa chuột rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút để loại bỏ tạp chất. Sau đó vớt ra, cắt bỏ hai đầu quả dưa chuột, chẻ làm bốn phần rồi thái thành dạng sợi dài khoảng 2.5cm, độ dày khoảng ngón tay trỏ.

Bước 2: Cắt hoa hẹ thành từng đoạn dài khoảng 2.5cm, để riêng. Cho dưa chuột đã cắt vào âu sạch và rắc 15g muối vào. Nhào mạnh trong vài phút để dưa chuột thoát bớt nước, giúp thành phẩm vừa có độ giòn và dai hơn.

Bước 3: Sau đó bạn nắm nhẹ để loại bỏ nước rồi cho dưa chuột vào bát tô cùng với hoa hẹ, tỏi thái lát và gừng băm nhỏ. Rắc phần muối còn lại và rưới rượu vào (bí quyết để giữ và tăng cường hương vị nguyên bản của món ăn). Tiếp theo, trộn đều các nguyên liệu, khuấy và nhào liên tục bằng tay cho đến khi hẹ thấm nước và tất cả các nguyên liệu đều được phủ muối.

Bước 4: Chuẩn bị một lọ thủy tinh đã được tiệt trùng, khô ráo rồi cho các nguyên liệu vừa trộn vào (bao gồm cả phần nước). Đậy kín hộp và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Món ăn này có thể ăn được sau 24 tiếng nếu bạn không đủ kiên nhẫn đợi lâu. Để có hương vị đậm đà và hòa quyện hơn, hãy chờ vài ngày là món ăn ngon nhất.

Thành phẩm món dưa chuột muối với hoa hẹ

Khi dưa chuột muối với hoa hẹ "chín" bạn dùng đũa sạch gắp ra, rưới thêm vài giọt dầu mè lên. Món ăn giòn, mặn, tươi mát và thơm phức, rất hợp để ăn kèm với cơm hoặc cháo trắng nếu bạn muốn!

Món ngon thứ hai: Trứng rán xào hoa hẹ

Nguyên liệu làm món trứng rán xào hoa hẹ

200g hoa hẹ tươi non, 3-4 quả trứng gà vườn, một chút gia vị, nước tương, vài giọt rượu nấu ăn, dầu ăn, 5 tép tỏi băm nhỏ, bột nêm.

Cách làm món trứng rán xào hoa hẹ

Bước 1: Hoa hẹ bạn rửa sạch, để ráo nước và cắt thành từng đoạn ngắn dài khoảng 2.5cm. Chuẩn bị một chiếc bát, đập trứng vào rồi thêm vài giọt rượu nấu ăn để khử mùi tanh, đồng thời giúp trứng bông mềm hơn. Sau đó bạn dùng đũa đánh đều cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ đồng nhất.

Bước 2: Làm nóng chảo rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn đổ trứng đã đánh vào. Đợi phần rìa trứng đông lại và hơi phồng lên thì bạn dùng phới dẹt để đảo trứng thành những miếng lớn, xốp mềm. Sau đó cho trứng ra đĩa, để riêng.

Bước 3: Thêm một chút xíu dầu ăn vào chảo, đun cho đến khi nóng khoảng 70% đến 80% thì cho hoa hẹ đã thái nhỏ vào. Dùng đũa hoặc xẻng nấu ăn đảo nhanh tay trên lửa lớn. Khi hẹ chuyển sang màu xanh ngọc và mép nụ hơi trong (khoảng gần 1 phút phút, chú ý không nấu quá lâu) thì cho trứng đã rán trở lại chảo.

Bước 4: Xào nhanh và đều tay rồi cho một ít chút nước tương vào dọc theo mép chảo (khoảng nửa thìa canh, vừa đủ để tăng hương vị, đừng cho quá nhiều). Thêm chút bột nêm cho vừa ăn (hỗn hợp trứng đã có muối rồi, nếm thử rồi cho thêm). Xào đều, sau đó tắt bếp và thưởng thức!

Thành phẩm món trứng rán xào hoa hẹ

Trứng rán xào hoa hẹ là món ăn dễ làm với hương thơm đặc trưng của lá hẹ lan tỏa khắp khoang miệng. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị giòn tươi mát quyện cùng trứng mềm, béo bùi, rất ngon miệng.