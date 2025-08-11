Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại rau trước chỉ cho lợn ăn lại là "kho báu dinh dưỡng", giúp giảm lipid máu, cải thiện chức năng gan

11-08-2025 - 17:09 PM | Sống

Nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Journal of the Science of Food and Agriculture cho thấy, chiết xuất thô từ loại rau này có thể giúp điều trị bệnh gan.

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

