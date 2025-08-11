Loại rau trước chỉ cho lợn ăn lại là "kho báu dinh dưỡng", giúp giảm lipid máu, cải thiện chức năng gan
Nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Journal of the Science of Food and Agriculture cho thấy, chiết xuất thô từ loại rau này có thể giúp điều trị bệnh gan.
- 11-08-20255 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon
- 11-08-2025Đi chợ thấy loại rau này nhớ mua ngay: Chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con cực tốt, chỉ 15.000 đồng/kg
- 10-08-202512 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu
Thanh niên Việt
Theo Thanh niên Việt Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://thanhnienviet.vn/loai-rau-truoc-chi-cho-lon-an-lai-la-kho-bau-dinh-duong-giup-giam-lipid-mau-cai-thien-chuc-nang-gan-209250811105411705.htm