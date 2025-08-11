Đi chợ thấy loại rau này nhớ mua ngay: Chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con cực tốt, chỉ 15.000 đồng/kg

Rụng tóc không chỉ gây ảnh hưởng tới ngoại hình mà còn tác động đến sức khỏe tinh thần của nhiều người. Tình trạng rụng tóc nhiều khiến nhiều người cảm thấy tự ti, lo lắng, thậm chí trầm cảm và có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý kéo dài.

Chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline cũng đã từng đăng tải một danh sách gồm các loại thảo mộc tự nhiên giúp kích thích mọc tóc hiệu quả. Trong danh sách bất ngờ xuất hiện một loại rau có sẵn ở Việt Nam, không chỉ tốt cho tóc mà còn đem đến hàng loạt lợi ích sức khỏe. Đó là rau má.

Rau má giúp chống rụng tóc

Bác sĩ Trương Thể, Phó trưởng khoa Da liễu tại Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho biết, rau má chứa triterpenoid, flavonoid và polysaccharides, có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da đầu và nang tóc khỏi các tác hại của quá trình stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong rau má cũng giúp cải thiện tình trạng tóc bị hư tổn như khô xơ, chẻ ngọn và giúp tóc mềm mại, óng mượt hơn.

Đặc tính chống viêm trong rau má cũng giúp ngăn chặn vi khuẩn và nấm phát triển trên da đầu, giảm thiểu tình trạng viêm da tiết bã, ngứa da đầu và các bệnh lý khác trên da đầu.

Rau má chứa nhiều chất chống oxy hoá.

Các chất dinh dưỡng trong rau má giúp kích thích sự giãn nở của mao mạch da đầu và cải thiện lưu thông máu ở da đầu, giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của nang tóc và giảm rụng tóc do teo nang tóc.

Các thí nghiệm cũng đã chỉ ra rằng chiết xuất rau má có thể kéo dài giai đoạn phát triển của nang tóc, kích thích tóc mọc chắc khỏe.

Cách dùng rau má dưỡng tóc

1. Ăn uống hàng ngày

Theo các chuyên gia, mọi người có thể thêm rau má vào chế độ ăn uống hàng ngày để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết từ bên trong và giúp tóc chắc khỏe, kích thích mọc tóc con hiệu quả hơn.

Rau má giúp bổ sung dưỡng chất từ bên trong.

2. Gội đầu bằng nước rau má

Chuẩn bị khoảng 50-70g rau má tươi, rửa sạch rồi đun với 1 lít nước trong 5 - 10 phút. Sau khi nước nguội bớt thì lọc bỏ bã và pha loãng để gội đầu.

Khi gội đầu bằng nước rau má có thể massage da đầu nhẹ nhàng 5 - 10 phút rồi dùng nước sạch để xả lại tóc.

3. Dùng mặt nạ ủ tóc bằng rau má

- Mặt nạ ủ tóc rau má lô hội: Xay nhuyễn rau má rồi trộn với gel lô hội. Thoa lên tóc từ gốc đến ngọn và ủ trong 30 phút sau đó xả bằng nước sạch và gội lại đầu. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt kết quả tốt nhất.

- Mặt nạ ủ tóc rau má dầu dừa: Xay nhỏ rau má tươi với 1 - 2 muỗng dầu dừa để tạo thành hỗn hợp ủ tóc. Thoa hỗn hợp lên da đầu, ủ tóc trong khoảng 15 - 30 phút rồi dùng nước sạch gội lại.

Rau má giúp dưỡng tóc chắc khỏe.

Lợi ích sức khỏe của rau má

Ngoài giúp dưỡng tóc hiệu quả, bổ sung rau má vào chế độ ăn còn rất tốt cho sức khỏe. Theo chuyên trang y tế Mỹ Healthline, rau má có thể đem đến một số lợi ích như sau:

- Giảm lo âu, căng thẳng: Rau má có chứa triterpenoids giúp giảm lo lắng, căng thẳng và cải thiện sức khỏe tâm thần. Một thử nghiệm trên 33 người mắc chứng rối loạn lo âu cho thấy những người sử dụng rau má trong 2 tháng đã giảm đáng kể tình trạng lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

- Cải thiện lưu thông máu: Rau má có tác động tích cực đến mô liên kết của thành mạch máu, từ đó giúp cải thiện tuần hoàn và giảm các triệu chứng của tình trạng giãn tĩnh mạch.

- Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Nhiều đánh giá lâm sàng đã ghi nhận rau má có thể làm dịu hệ thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ ở những người bị căng thẳng kéo dài.

Rau má giúp cải thiện lưu thông máu, chống viêm.

- Giúp vết thương nhanh lành: Nghiên cứu cho thấy các hợp chất terpenoid trong rau má giúp kích thích sản sinh collagen, giúp vết thương nhanh lành và làm sẹo.

- Giảm đau khớp, chống viêm: Nghiên cứu chỉ ra rằng rau má có khả năng chống viêm, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, giúp ngăn ngừa tình trạng đau khớp, viêm khớp.

Rau má là một trong những loại rau dân dã ở Việt Nam. Theo báo Dân Việt, rau má mọc dại khắp nơi, đặc biệt là vùng đất ẩm, râm mát, thung lũng, bờ mương,...

Hiện nay, rau má cũng được trồng để làm nguyên liệu nấu ăn. Rau có giá thành rẻ, khoảng 15.000-25.000 đồng/kg. Khi đi chợ, nếu thấy loại rau này được bày bán thì nên mua ngay để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng hoặc dùng để dưỡng tóc chắc khỏe, dày mượt.

Theo Health Baidu, Healthline