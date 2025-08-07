Loại “rau từng cho heo” thành siêu thực phẩm được Mỹ thu mua với giá 1 triệu/kg vì khả năng “ức chế tế bào phổi bệnh lý” mạnh hơn cả thuốc nhập khẩu

Loại rau đang gây “sốt” này chính là lá khoai lang . Vì sao loại rau tưởng như tầm thường này lại được Mỹ xem như “báu vật”? Theo nghiên cứu mới đây từ Đại học Tennessee (Mỹ) , lá khoai lang có khả năng ức chế hơn 30% sự phát triển của tế bào phổi bị bệnh lý , thậm chí còn vượt trội hơn thuốc tamoxifen , một loại thuốc nhập khẩu đắt tiền chuyên dùng trong điều trị tổn thương phổi.

Cụ thể, các nhà khoa học tại Đại học Tennessee đã tiến hành nghiên cứu bằng cách nghiền nhỏ phần thân và lá khoai lang, sau đó chiết xuất thành dung dịch và đem thử nghiệm trên các tế bào bất thường ở nhiều bộ phận cơ thể.

Khi áp dụng lên tế bào phổi bị tổn thương, kết quả khiến cả nhóm nghiên cứu phải ngỡ ngàng là lá khoai lang không chỉ ức chế sự sinh sôi của các tế bào dị dạng mà còn làm giảm số lượng tế bào đáng kể , giúp ngăn chặn nguy cơ lan rộng của bệnh lý phổi.

Chỉ cần nửa chiếc lá khoai lang đã có thể tạo ra 100 microlit dung dịch có nồng độ 0,00313 µg/µl. Khi ngâm 10.000 tế bào phổi bất thường vào dung dịch này, tỷ lệ sống sót của các tế bào “xấu” chỉ còn 62,24% , một con số đầy hứa hẹn nếu xét về tiềm năng điều trị.

Trong khi ở Việt Nam, lá khoai lang chỉ bán với vài chục nghìn/kg, thì ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng cho mỗi kg. Họ thậm chí đưa lá khoai lang vào bữa ăn hằng ngày như một cách để “bảo vệ lá phổi” trước môi trường ô nhiễm và không khí độc hại.

Lập tức, nhiều doanh nghiệp Mỹ nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tăng cường nhập khẩu số lượng lớn lá khoai lang , quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, hướng tới việc biến nó thành siêu thực phẩm mới của thế kỷ.

Lợi ích sức khỏe của rau khoai lang

- Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, ngừa ung thư: Rau khoai lang chứa nhiều polyphenol, flavonoid, anthocyanin và beta-carotene, các chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào; bảo vệ ADN, giảm nguy cơ ung thư gan, phổi, vú, đại trực tràng; và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Mặc dù khoai lang có vị ngọt, nhưng lá và rau khoai lang lại có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu; ổn định đường huyết sau ăn; và hỗ trợ phòng và điều trị tiểu đường tuýp 2.

- Tốt cho tim mạch: Rau khoai lang chứa nhiều kali, magie và chất xơ, giúp hạ huyết áp tự nhiên, giảm áp lực lên thành mạch; giảm cholesterol “xấu” (LDL), tăng cholesterol “tốt” (HDL); ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

- Cải thiện tiêu hóa, ngừa táo bón: Chất xơ dồi dào trong rau khoai lang có tác dụng kích thích nhu động ruột, giúp phân di chuyển dễ dàng; nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột; hạn chế tình trạng táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

- Tăng cường thị lực và làm đẹp da: Beta-carotene trong rau khoai lang được chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ võng mạc, duy trì thị lực tốt; ngăn khô mắt, quáng gà; dưỡng da sáng khỏe, chống lão hóa.

- Hỗ trợ giảm cân, tốt cho người ăn kiêng: Với lượng calo thấp nhưng nhiều chất xơ và nước, rau khoai lang gây cảm giác no lâu; giảm cảm giác thèm ăn; thích hợp cho các chế độ ăn kiêng, eat clean, giảm cân.

- Kháng viêm, tăng cường miễn dịch: Các hợp chất thực vật trong rau khoai lang có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu các ổ viêm mạn tính; tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Lưu ý khi sử dụng rau khoai lang

- Không nên ăn rau khoai lang đã để lâu, héo úa vì dễ sinh độc tố.

- Người bị sỏi thận nên ăn với lượng vừa phải vì rau có chứa oxalat.

- Tốt nhất nên luộc, xào nhẹ hoặc hấp để giữ được nhiều dưỡng chất nhất.

