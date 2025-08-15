Greg Norman - Huyền thoại “Cá mập trắng” đưa Việt Nam đến gần hơn với bản đồ golf thế giới là ai?

Trong sự nghiệp của mình, Greg Norman từng giành 91 chức vô địch toàn cầu và giữ vị trí số 1 thế giới suốt 331 tuần, một kỷ lục khiến tên tuổi ông trở thành huyền thoại. Huyền thoại golf người Australia đã đồng hành cùng du lịch Việt Nam từ năm 2018 trên cương vị Đại sứ Du lịch.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2018-2021), ông đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi góp phần đưa Việt Nam trở thành “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” 8 lần liên tiếp và “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” 2 lần (năm 2019, 2021), do World Golf Awards - một giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực golf, thuộc hệ thống giải thưởng World Travel Award bình chọn.

Ngày 18/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Gregory John Norman (gọi tắt là Greg Norman) đảm nhiệm vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Hồ An Phong trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Greg Norman. (Ảnh: BTC)

1. Greg Norman là ai? Vì sao ông được gọi là “Cá mập trắng vĩ đại”?

Tên đầy đủ của Greg Norman là Gregory John Norman, sinh ngày 10/2/1955 tại Mount Isa, Queensland, Úc. Cha ông là kỹ sư điện, mẹ là một tay golf có handicap đơn. Chính mẹ là người truyền cảm hứng và hướng dẫn Norman những cú đánh đầu tiên, đồng thời cho ông làm caddie trong một lần ra sân tại Virginia Golf Club (Brisbane).

Chỉ trong 18 tháng luyện tập, từ handicap 27, Norman đã đạt trình độ scratch handicap – một tốc độ tiến bộ hiếm có. Ban đầu, ông yêu thích bóng bầu dục, cricket và mơ ước trở thành vận động viên lướt sóng, nhưng cơ duyên với golf đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ông.

Biệt danh “The Great White Shark” (Cá mập trắng vĩ đại) gắn liền với Norman sau giải Masters 1981, phản ánh phong cách tấn công mạnh mẽ cùng hình ảnh đầy sức mạnh. Năm 2009, ông được vinh danh là một trong những biểu tượng Q150 của Queensland và mãi mãi được nhớ đến như một huyền thoại thể thao thế giới.

2. Thành tựu và giải thưởng của Greg Norman – Golfer huyền thoại

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Greg Norman từng giữ ngôi số 1 thế giới 331 tuần vào thập niên 1980–1990. Ông đã giành tổng cộng 91 danh hiệu quốc tế, trong đó có:

- 20 chức vô địch PGA Tour

- 2 giải major The Open Championship (1986, 1993)

- 31 lần lọt top 10 chung cuộc tại các giải major

- 8 lần góp mặt ở chung kết các giải major

Với những thành tích vượt trội, năm 2001, Greg Norman chính thức được ghi danh vào World Golf Hall of Fame (Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới).

3. Từ golfer huyền thoại đến doanh nhân toàn cầu

Không chỉ tỏa sáng trên sân golf, Greg Norman còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động cộng đồng. Ông là Chủ tịch kiêm CEO của Greg Norman Company – tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực: thời trang, thiết kế nội thất, bất động sản, thiết kế sân golf và nhiều lĩnh vực khác.

Theo Business Review Weekly (2012), Norman đứng đầu danh sách những doanh nhân thể thao giàu nhất Australia với khối tài sản khoảng 271 triệu USD. Ông cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho cộng đồng, và được đánh giá là một trong những vận động viên thành công nhất khi bước chân vào thương trường.

Greg Norman không chỉ là một vận động viên golf huyền thoại với biệt danh “Cá mập trắng”, mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực, tầm nhìn và bản lĩnh. Từ sân golf cho tới thương trường, ông đều để lại dấu ấn đậm nét, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ yêu thể thao trên toàn thế giới.