Bậc thầy y học cổ truyền 95 tuổi: Bí quyết sống thọ chỉ xoay quanh 'ăn' và 'ngủ' nhưng không phải ai cũng làm đúng

Trương Chấn là bậc thầy trong y học cổ truyền của Trung Quốc, thọ 95 tuổi. Khi còn sống ông là nhà nghiên cứu cấp cao và bác sĩ trưởng của Học viện Y học cổ truyền Vân Nam (Trung Quốc). Ở độ tuổi nhiều người già chọn nghỉ ngơi nhưng ông vẫn tham gia hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám, giữ được sự minh mẫn và sức khoẻ tốt khiến không ít người trẻ ngưỡng mộ.

Bác sĩ y học Trương Chấn

Khi được chia sẻ về bí quyết sống thọ và khỏe mạnh bất chấp thời gian của mình, Trương Chấn đã tiết lộ rằng bí mật của ông chỉ xoay quanh việc “ăn” và “ngủ” sao cho “đúng”. Thực tế những điều này rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết chính xác nên làm thế nào và kiên trì với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp.

Ăn đủ, chậm rãi và đa dạng nhóm thực phẩm

Ông Trương rất coi trọng việc kiểm soát và duy trì chế độ ăn uống. Vị bác sĩ này không bao giờ ăn quá nhiều mà chỉ ăn no từ 7-8 phần là dừng lại. Bên cạnh đó, ông sẽ kết hợp nhiều loại thực phẩm trong mỗi bữa ăn vì theo bác sĩ Trương, để ăn mãi một loại thực phẩm là rất khó khăn và ăn đa dạng sẽ cung cấp đủ nhóm chất cơ thể cần.

Bác sĩ Trương Chấn cũng rất chú ý đến hương vị của món ăn, có thể tự nấu nướng các món ngon. Ngoài ra, ông Trương cũng rất để ý đến thời gian dùng bữa, hình thành thói quen nhai chậm trong nhiều năm qua và mỗi bữa ăn của ông sẽ kéo dài trong 30 phút. Ông tin rằng việc ăn chậm và cẩn thận có thể giúp ta cảm thấy no hơn. “Một số người luôn cảm thấy không no sau khi ăn dù đã ăn rất nhiều. Thực tế là do họ đã ăn quá nhanh”, bác sĩ Trương nói.

Trương Chấn cũng chia sẻ thêm rằng dù bạn ăn bao nhiêu thì sau 30 phút, dạ dày sẽ phát tín hiệu rằng đã no và bạn có thể ngừng ăn. Để duy trì và đảm bảo đúng thời gian dùng bữa, ông Trương thường nhìn đồng hồ khi ăn. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, ông đã hình thành thói quen và không cần để ý đến thời gian nữa.



Ăn chậm, nhai kỹ giúp cải thiện hệ tiêu hoá, hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng trào ngược dạ dày, đầy bụng, buồn nôn. Thói quen này cũng giúp kiểm soát cân nặng, làm giảm nguy cơ phát triển quá mức của vi khuẩn

Thả lỏng cơ thể để ngủ ngon và đủ giấc

Bên cạnh việc ăn uống điều độ, bác sĩ Trương Chấn rất chú trọng đến thời gian và chất lượng giấc ngủ. Ông khuyên mọi người hãy ngủ sớm, dậy sớm và sinh hoạt thật điều độ. Đặc biệt nếu muốn ngủ ngon, tránh ác mộng cần có thời gian "tĩnh tâm", ngừng tiếp nhận thông tin mới hay suy nghĩ quá nhiều, thả lỏng cơ thể trước khi đi vào giấc ngủ.

Vị bác sĩ này cũng chia sẻ phương pháp bấm huyệt để ngủ ngon hơn. Nếu gặp vấn đề về giấc ngủ mà không muốn sử dụng thuốc ngủ, bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ Đông y về phương pháp này.

Giấc ngủ ngon sẽ giúp làm giảm mệt mỏi, phục hồi sức khỏe sau một ngày lao động, có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và trí óc. Ngủ đủ giấc có liên quan đến việc tăng cường chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ và tăng hiệu suất làm việc, ngừa các bệnh liên quan như bệnh Alzheimer, béo phì, làm chậm quá trình lão hoá.



Bác sĩ Trương tập thể dục ở mức độ vừa phải để giúp ngủ ngon hơn. Ông cho rằng việc tập luyện vất vả một cách quá sức ngược lại sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngoài việc đi bộ chậm, Trương Chấn còn tập luyện thêm Thái Cực Quyền để tăng cường thể chất, điều hoà tâm trí.

"Quên tuổi của chính mình cũng là cách tôi sống thọ và lạc quan hơn", bác sĩ Trương Chấn chia sẻ.