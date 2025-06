Bách Hóa Xanh mở mới hơn 400 cửa hàng từ đầu năm, quy mô hệ thống lập kỷ lục

Theo báo cáo tháng 5, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) cho biết chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh (BHX) đã mở mới 410 cửa hàng từ đầu năm, vượt kế hoạch đề ra (từ 200 - 400 cửa hàng). Trong đó, hơn 50% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp.

Tính đến cuối tháng 5, MWG có tổng cộng 2.180 cửa hàng BHX, chính thức vượt mức kỷ lục cũ lập được vào cuối tháng 4/2022 - thời điểm doanh nghiệp bắt đầu tái cấu trúc với việc đóng bớt các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Sau khi có lãi, BHX rục rịch mở mới các cửa hàng từ quý 3 năm ngoái trước khi mở rộng hệ thống ồ ạt từ đầu năm nay.

5 tháng đầu năm, BHX ghi nhận doanh thu đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Mức tăng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. MWG cho biết kể từ tháng 5, doanh thu có xu hướng đi ngang so với tháng trước do bước vào mùa mưa. Song song với mở rộng, chuỗi này cũng đang tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí tại cửa hàng nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trong báo cáo mới đây, Vietcombank Securities (VCBS) kỳ vọng BHX sẽ tăng trưởng lợi nhuận tích cực từ quý 2/2025 khi gần như hoàn tất kế hoạch mở mới trong năm. Theo CTCK này, từ quý 2 trở đi, khi chi phí đầu tư giảm và các cửa hàng mới đóng góp doanh thu ổn định, BHX có thể đạt lợi nhuận ròng khoảng 120 tỷ đồng mỗi quý, tạo động lực tăng trưởng cho MWG.

VCBS cho rằng, chính sách khấu trừ thuế trực tiếp trên các sàn TMĐT khiến nhiều shop cá nhân rút lui, trong khi gian hàng chính hãng tăng trưởng vượt bậc. Đây là cơ hội để MWG, với các thương hiệu như TGDĐ và ĐMX, đẩy mạnh hiện diện online và mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, MWG cải thiện biên lợi nhuận ròng nhờ chiến lược tối ưu vận hành và cạnh tranh giá giảm nhiệt.

Ngoài ra, MWG cũng giảm áp lực chi phí khấu hao từ năm 2025. Từ 2023, khi quá trình mở rộng chậm lại, dễ thấy số dư tài sản ròng suy giảm nhanh chóng khi nhiều cửa hàng dần hết thời gian khấu hao. Theo ước tính của VCBS, dự kiến trong năm 2025, khoảng 800 cửa hàng hoàn tất chu kỳ này, giúp MWG tiết kiệm 900 tỷ đồng, cải thiện biên lợi nhuận và tối ưu chi phí vận hành.

Trong 5 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 61.229 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 41% kế hoạch cả năm. Trong đó, tổng doanh thu của hai chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt gần 41.000 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Kênh online 5 tháng đầu năm đạt gần 2.600 tỷ đồng, chiếm 6% trong tổng doanh thu 2 chuỗi.

Tính đến hết tháng 5, ngoài 2.180 cửa hàng BHX, MWG còn có 1.015 cửa hàng thuộc chuỗi TGDĐ; 2.025 cửa hàng ĐMX; 326 nhà thuốc An Khang (giữ nguyên so với cuối tháng 4); 62 cửa hàng AVAKids; chuỗi EraBlue tại Indonesia cũng mở rộng thêm 8 điểm bán trong tháng để nâng lên 107 cửa hàng.