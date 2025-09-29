BAF bắt tay Muyuan trong dự án nuôi heo nhà cao tầng 12.000 tỷ đồng

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Chương trình có sự tham dự của ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo Tập đoàn Thực phẩm Muyuan cùng các đối tác quan trọng của BAF.

Theo nội dung ký kết, BAF liên doanh với Tập đoàn Muyuan để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Dự án có quy mô ước tính 64 nghìn heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600 nghìn tấn/năm; tổng đầu tư 12 nghìn tỷ VND và doanh thu dự kiến khoảng 10 nghìn tỷ VND/năm. Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 và Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8/2025.

Theo BAF, từ bài học kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy tính hiệu quả và nhiều ưu điểm của mô hình chăn nuôi trong nhà cao tầng so với mô hình chăn nuôi truyền thống.

Cụ thể, mô hình chăn nuôi này tối ưu hóa diện tích đất từ 5-8 lần và nhân công lao động từ 20-30%, là giải pháp hiệu quả cho thực trạng khan hiếm quỹ đất chăn nuôi hiện nay tại nước ta, đặc biệt là đối với các khu vực có địa hình phức tạp.

Nâng cao hiệu quả vận hành và sản xuất thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa giúp kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Khi tích hợp trang trại với nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng sẽ giúp giảm chi phí logistics, giảm hao tổn thức ăn chăn nuôi. Những lợi ích này trực tiếp chuyển hoá thành tính cạnh tranh cho doanh nghiệp và lợi ích giá trị cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi công nghệ nhà cao tầng sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học thông qua thiết kế nhiều tầng tách biệt, ứng dụng công nghệ lọc không khí 4 lớp giúp lọc và ngăn ngừa hiệu quả nhiều virus nguy hiểm, trong đó có ASF – nguyên nhân chính gây nên dịch tả lợn châu Phi; hệ thống khử mùi – khử khuẩn thông minh giúp đảm bảo không khí sạch mầm bệnh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…

Hiện nay, chăn nuôi lợn là ngành chăn nuôi chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên quy mô nhỏ lẻ còn chiếm tỉ trọng lớn, chưa đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng trước thách thức từ dịch tả lợn châu Phi, tác động đến nguồn cung và giá thịt lợn trên thị trường.

Do đó, mô hình chăn nuôi nhà cao tầng ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn sinh học, bảo vệ môi trường đáp ứng Luật chăn nuôi được Chính phủ khuyến khích và ủng hộ triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF Việt Nam cho biết, BAF đã chủ động hợp tác chiến lược với Muyuan - một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong triển khai mô hình trại nhiều tầng, đồng thời là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của chính quyền, sự hợp tác của đối tác quốc tế và nỗ lực của đội ngũ, dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại Tây Ninh sẽ có những đóng góp tích cực trên hành trình chuyển đổi nền chăn nuôi nước nhà sang hiện đại, bền vững; góp phần ổn định nguồn cung thịt, mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm sạch – an toàn với giá cả cạnh tranh”, bà Giang nói.

Phối cảnh dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh của BAF.

Tại lễ ký kết, ông Gao Tong - Giám đốc Tài chính Tập đoàn Muyuan cho biết, dự án chăn nuôi heo nhà tầng công nghệ cao đang được xây dựng tại tỉnh Tây Ninh sẽ sử dụng giải pháp thế hệ thứ 5 mới nhất của Muyuan.

Trong đó, dự án sẽ đặt tiêu chuẩn an toàn sinh học cao khi được thiết kế như một đảo an toàn độc lập gồm 5 tầng, mỗi tầng có thể hoạt động độc lập để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Hệ thống lọc không khí được trang bị đầy đủ - bao gồm lọc khí tươi, thông gió chính xác, khử trùng và khử mùi - đạt tỷ lệ khử trùng 99,9%, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh giữa các tòa nhà.

Đặc biệt, công nghệ mới có thể kiểm soát áp dụng kiểm soát môi trường thông minh; hệ thống cho ăn thông minh dựa trên độ tuổi và cân nặng của từng con heo, thực hiện “mỗi ngày 1 công thức”, chuẩn bị thức ăn cân bằng dinh dưỡng một cách chính xác...

Bên cạnh đó, có Robot kiểm tra thông minh: thu thập 17 chỉ số của đàn heo 24/7. Máy quản lý heo sử dụng AI để "chẩn đoán bệnh bằng âm thanh" và đưa ra cảnh báo kịp thời về các tình trạng bất thường.