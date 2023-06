BAF nói gì khi trại nuôi heo bị phạt do xả thải ô nhiễm môi trường?

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa có thông báo đính chính thông tin xử phạt hành chính tại trang trại Hòa Bình.

Cụ thể, ngày 12/6/2023, thông tin bà Trần Thị Thu Hương – chủ cơ sở chăn nuôi lợn tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (đơn vị cho BAF thuê trại chăn nuôi) bị xử phạt do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Liên quan đến vấn đề này, BAF cho biết, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật về môi trường trong hoạt động chăn nuôi, tuân thủ cam kết với người dân và chính quyền địa phương về việc di dời heo khỏi trại trước ngày 11/7/2023, thì vào ngày 19/5/2023, BAF đã chấm dứt hợp thuê Trại Hòa Bình giữa Công ty và hộ kinh doanh Trần Thị Thu Hương. Dự kiến, ngày 30/6/2023, Công ty BaF sẽ hoàn tất di dời toàn bộ số heo ra khỏi trại.

BAF cho rằng việc trại Hòa Bình bị xử phạt do vi phạm môi trường như trên là bài học quý giá cho doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và kiểm soát tuân thủ các cam kết về an toàn môi trường và an toàn sinh học của các đối tác, chủ trại. Các trang trại cần đáp ứng theo các quy định của pháp luật, và cả đối với các tiêu chuẩn quốc tế mà BAF đang theo đuổi.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023 BAF ghi nhận doanh thu đạt 816 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận của BAF đạt 3,9 tỷ đồng, giảm 95,5%.

BAF là mảng chăn nuôi heo của “đại gia” Trương Sỹ Bá, được niêm yết trên thị trường vào năm 2021. Doanh nghiệp này hơn 2 năm trở lại đây đã và đang cho thấy sự đầu tư mạnh vào mảng heo, quy mô cung ứng tính đến nay bình quân đạt 280.000 con heo thịt/năm.

Năm 2022, BAF gây chú ý với thương hiệu thịt Heo ăn chay, trong đó heo được nuôi bằng công thức cám độc quyền của Công ty. Trong một chia sẻ gần đây, BAF cho biết giá vốn trên mỗi con heo đang vào mức 42.000 đồng/kg.

Năm 2023, BAF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty đã đạt 10,8% kế hoạch doanh thu và 1,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra của cả năm.