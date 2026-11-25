Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày nêu rõ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước gồm 3 điều.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Dự thảo Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 485 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.

Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn , nghiệp vụ đặc thù.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, đồng thời nhất trí với việc xử lý chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: QH

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị việc xử lý chuyển tiếp phải tuân thủ các yêu cầu: không bổ sung nhiệm vụ chi mới; không làm tăng tổng mức dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao; không sử dụng kinh phí để bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động; không hình thành quỹ hoặc nguồn tài chính riêng của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.