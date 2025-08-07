“Bài học TMĐT” giúp thương hiệu Việt vươn ra thế giới

Yến sào là mặt hàng chăm sóc sức khoẻ cao cấp, phổ biến ở nhiều thị trường châu Á. Tuy nhiên, việc khởi nghiệp trong ngành này vốn không dễ, khi thị trường đã có quá nhiều “ông lớn” với lợi thế về mặt bằng, tài chính và kênh phân phối truyền thống.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi kênh bán hàng vật lý gần như đóng băng. Trong bối cảnh đó, anh Nguyễn Anh Tú – CEO của The Nest House – đã lựa chọn đi theo hướng đi đúng đắn đã nở rộ thời gian gần đây: thương mại điện tử. “Không biết gì về TMĐT”, nhưng với trực giác đơn giản rằng “người tiêu dùng đang mua mọi thứ online”, anh chọn Lazada là điểm xuất phát. Ngay từ đầu, anh Tú đã xác định đây không chỉ là kênh để bán sản phẩm, mà còn là “nơi để học làm kinh doanh một cách có chiến lược”.

Xây nền tảng bài bản: Không chỉ là bán hàng, mà là học vận hành số

Ngay từ những bước đầu, anh Tú xác định phải xây dựng thương hiệu một cách bài bản và bền vững, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Anh lựa chọn Lazada làm nền tảng khởi đầu, với lý do không chỉ là nơi bán hàng, mà còn cung cấp công cụ, dữ liệu và hệ sinh thái giúp doanh nghiệp học cách vận hành bài bản trong môi trường số.

Bắt đầu từ “số 0” trên sàn thương mại điện tử, CEO Yến Sào The Nest House đã tự làm mọi thứ từ mô tả sản phẩm, thiết kế biển hiệu, quản lý đơn hàng và xử lý từng câu hỏi của khách hàng trên Lazada

Thông qua nền tảng Lazada Seller Center (Trung tâm bán hàng Lazada) và các công cụ như Business Advisor (Cố vấn kinh doanh Lazada), Fulfillment by Lazada (Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Lazada), The Nest House từng bước xây dựng nên hệ thống bán hàng có khả năng phát triển một cách bền vững. Tất cả quy trình từ quản lý tồn kho, vận chuyển, cho đến đo lường hiệu quả chiến dịch đều được số hóa và tối ưu qua nền tảng này.

Sau đó, Yến Sào The Nest House được đưa vào hệ thống LazMall - gian hàng chính hãng của sàn, sau khi đáp ứng được một loạt các yêu cầu gắt gao về tính minh bạch và quy trình xử lý. Việc này không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu với người tiêu dùng trong nước, mà còn là tiền đề để mở rộng ra thị trường quốc tế.

“Bài học TMĐT” giúp thương hiệu Việt vươn ra thế giới

Chia sẻ về tên thương hiệu, theo anh Tú, cái tên “The Nest House” được đặt ra không phải là ngẫu nhiên, mà ngay từ đầu anh đã muốn xây dựng một thương hiệu đủ trẻ, đủ linh hoạt và đủ tính “toàn cầu hóa” để có thể xuất hiện trong giỏ hàng của người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào. Tham vọng đó được hiện thực hoá khi hoạt động kinh doanh trong nước dần tiến tới “đại dương đỏ”, The Nest House bắt đầu tính đường “xuất ngoại”.

Mơ mộng nhưng vẫn rất tỉnh táo, Anh Tú đã sớm nhận ra đối tượng khách hàng tiềm năng nhất của mình trên trường quốc tế là cộng đồng người Hoa sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc gia như Australia, Canada hay Mỹ. Đây là nhóm khách hàng đã có tập quán tiêu dùng yến từ lâu, hiểu rõ giá trị của yến sào đối với sức khỏe và sẵn sàng dành ra chi tiêu cao cho sản phẩm chất lượng. Lợi thế lớn nằm ở việc không cần mất thời gian “giáo dục thị trường”, mà có thể tập trung xây dựng niềm tin và chứng minh chất lượng sản phẩm.

Dù không có hệ sinh thái Lazada trực tiếp tại những quốc gia như Úc hay Mỹ, sự hiện diện ổn định và thứ hạng cao trên LazMall Việt Nam lại trở thành “chứng chỉ niềm tin” để thuyết phục người tiêu dùng quốc tế đặt hàng những lọ yến chưng đầu tiên, từ một thương hiệu Việt còn non trẻ.

“Khi khách hàng thấy mình giữ vị trí top đầu ngành hàng thực phẩm trên LazMall, họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, dù chưa từng cầm sản phẩm trên tay.” – anh Tú chia sẻ.

Bài học từ CEO Anh Tú

Anh Tú cũng cho rằng thương mại điện tử, với anh, gian hàng trực tuyến không phải là một “phiên bản rút gọn” của kinh doanh truyền thống, mà là một không gian đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng không kém gì cửa hàng vật lý với bố cục chuyên nghiệp, hình ảnh sản phẩm đồng nhất, nội dung chi tiết rõ ràng, phản hồi khách hàng nhanh chóng, và các chiến dịch tương tác được triển khai thường xuyên. Cách làm đó đặc biệt hữu ích khi thương hiệu bước vào một thị trường mới, khó tính hơn. Khi “không ai biết mình là ai”, thì chính hình ảnh và trải nghiệm sẽ giúp tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng ngay cả khi họ chưa từng cầm sản phẩm trên tay.

Đối với những sản phẩm cần sự tin tưởng cao từ khách hàng như yến sào, Yến Sào The Nest House đã chuẩn hoá hình ảnh và truyền thông ở kênh cửa hàng vật lý và cửa hàng điện tử để đảm bảo trải nghiệm khách hàng là đồng nhất

Hành trình chinh phục thị trường nước ngoài mới chỉ là bước khởi đầu. Với anh Tú, mục tiêu dài hạn của The Nest House sẽ là từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy chuẩn sản xuất, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe của những thị trường quốc tế như Mỹ, Australia, Nhật Bản.

Trong hành trình đó, những nền tảng TMĐT như Lazada không chỉ là điểm xuất phát, mà là đối tác đồng hành chiến lược, giúp các thương hiệu Việt từng bước hoàn thiện mình, xây nội lực mạnh mẽ để đi xa.