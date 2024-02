Bài học từ chiến lược nhân sự giúp PNJ vươn tầm

Năm 2023, thị trường lao động chứng kiến làn sóng layoff (cắt giảm nhân sự) đầy khắc nghiệt, cộng thêm nhiều trào lưu như nhảy việc, làm việc tự do, làm việc từ xa (work remote)… là những nan đề mà các nhà tuyển dụng phải đối mặt.



Đón bắt và ứng biến kịp thời tốc độ thay đổi nhanh chóng, thậm chí là đột biến của thị trường, từ những năm 2017, PNJ đã thực thi nhiều chiến lược tái cấu trúc công ty. Doanh nghiệp đã tuần tự nhấn nút "F5 – Refresh" ở các phòng ban, đặc biệt và trước nhất là phòng Nhân sự với chiến lược đổi mới mô hình quản trị nhân sự sáng tạo.

Vì vậy, trước những "khúc quanh" của thị trường, PNJ trở mình nhanh chóng, linh hoạt và đón bắt xu thế để đào tạo kỹ năng mới cho đội ngũ kinh doanh cũng như nâng cao năng lực của tổ chức. Điển hình, doanh nghiệp liên tục cấy tạo những nguồn "DNA" mới mẻ, sáng tạo, cải tiến công nghệ để tạo nên động cơ mạnh mẽ thúc đẩy con thuyền PNJ bứt phá vươn ra biển lớn, lập đỉnh tăng trưởng.

Nhờ đó, PNJ đã xuất sắc có những ứng biến tài tình để giữ vững và làm giàu thêm nguồn nhân lực, giúp nhân viên có thêm cơ hội sáng tạo, cống hiến cho doanh nghiệp.

PNJ dẫn đầu "Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2023" ngành bán lẻ 2023. Ảnh: Nhật Trường

Đó là lý do, tại giải thưởng Employer Of Choice, PNJ là Top 1 "Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2023" ngành bán lẻ/bán sỉ nhờ những chiến lược nhân sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Giải thưởng do CareerViet công bố vào tối ngày 23/02.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng "Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2023", PNJ vươn tầm giữ vị trí thứ 7 trong khối doanh nghiệp lớn (tăng 2 bậc so với năm 2022) đã cho thấy doanh nghiệp thành công trong việc thực thi chiến lược "gắn kết - khai phóng - chuyển hóa" mà công ty mang đến cho người lao động trong thời gian qua.

Tại lễ vinh danh và trao giải, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ chia sẻ: "Hiện nay, lợi thế cạnh tranh của nhà tuyển dụng đến từ việc thấu hiểu người lao động. PNJ bên cạnh việc cam kết các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh với thị trường, chúng tôi còn tạo nên không gian của sự khai phóng. Theo đó, ứng viên đến công ty được góp ước mơ chung, tạo giá trị lớn hơn, cùng làm, cùng sai, cùng sửa và kiến tạo thành quả".

Đây là "quả ngọt" của quá trình bền bỉ mà PNJ nhấn nút "F5-Refresh" tái cấu trúc tổ chức. Ảnh: Nhật Trường

Có thể thấy, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực và cam kết của đội ngũ lãnh đạo PNJ trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc toàn diện (total well-being), chính sách phúc lợi, chiến lược nhân sự đổi mới, phát triển đội ngũ người lao động chất lượng cao, hướng tới phát triển bền vững. Đây là "quả ngọt" của quá trình bền bỉ "F5-Refresh" tái cấu trúc tổ chức một cách quyết liệt và mạnh mẽ trong thời gian qua.

Nói cách khác, các chiến lược nhân sự được tích hợp vào chiến lược phát triển tổng thể của công ty. Bằng cách áp dụng các chiến lược đổi mới mô hình quản trị nhân sự, phát triển năng lực tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, PNJ đã gia tăng năng lực triển khai mô hình kinh doanh cũng như trải nghiệm khách hàng.

Với hơn 7.000 đôi tay và khối óc, PNJ tiếp tục khai phóng nội năng, bứt phá vươn tầm. Ảnh: Nhật Hoàng

Đồng thời, PNJ kiến tạo nhiều chương trình thúc đẩy nhân sự đổi mới tư duy, vượt qua giới hạn trong công việc và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Cụ thể, PNJ đã tận dụng những cơ hội tăng trưởng và vượt lên quá trình tăng trưởng tự thân (organic growth) nhờ thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới. Song song đó, doanh nghiệp cũng dùng mô hình này làm nền tảng chuyển hóa công ty thành hệ sinh thái đa kinh doanh (Multi-business) với tầm nhìn hướng tới năm 2027.

Hơn nữa, tại PNJ, môi trường làm việc hấp dẫn đã tạo nên sự hòa hợp, kết nối và phát huy được thế mạnh của nhiều thế hệ, trong đó Gen Z dần trở thành lực lượng lao động quan trọng mới - nắm bắt tốt giải pháp công nghệ và xu hướng mới trên thế giới.

Tại PNJ, con người chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hoàng

Nhìn sâu vào bức tranh nhân sự tại PNJ, các chiến lược thành công được bắt nguồn từ sự quan tâm toàn diện "thân - tâm - trí" của người lao động. Từ những ngày đầu thành lập và xuyên suốt 36 năm qua, con người chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là trụ cột cho sự nghiệp phát triển bền vững.