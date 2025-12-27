Bài học xương máu: Sau tuổi trung niên không nên giữ liên lạc với 3 kiểu người này, giàu hay nghèo cũng chú ý

Người luôn giữ sự đố kỵ, ganh tỵ trong lòng

Trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) từng có chủ đề thu hút lượt quan tâm lớn: “Tình bạn giữa người trưởng thành dễ tan vỡ nhất vào thời điểm nào?”. Câu trả lời được nhận được lượt yêu thích nhiều nhất là “Khi một người ghen tỵ với sự xuất chúng của người còn lại”.

Người đàn ông họ Lưu cho biết sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu tham gia câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Trong thời gian đầu, ông Lưu có mối quan hệ khá thân thiết với một nhóm bạn cùng độ tuổi, thường xuyên gặp gỡ, tập thể dục và trò chuyện hàng ngày.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, sau khi một người bạn trong nhóm tình cờ biết mức lương hưu rất cao và cuộc sống dư dả của ông, thái độ mọi người bắt đầu thay đổi. Mối quan hệ vốn hòa nhã trước đó nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, họ thường xuyên gặp gỡ mà không có ông Lưu.

Trước sự thay đổi này, người đàn ông không chọn cách giải thích hay níu kéo. Ông dần rút khỏi nhóm cũ và tham gia một câu lạc bộ khác, nơi các thành viên có cùng sở thích đọc sách, đi bộ và du lịch ngắn ngày. Tại đây, các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự đồng điệu trong lối sống nên ông Lưu cảm thấy được tôn trọng và thoải mái hơn.

Người không chân thành với bạn

Tuổi trung niên cũng là lúc mỗi người buộc phải nhìn thẳng vào sự thật rằng không phải ai cũng đối xử với ta bằng sự chân thành. Trong thực tế, có những mối quan hệ chỉ được duy trì khi một bên còn giá trị về lợi ích hoặc vị thế. Khi cá nhân đạt được thành công, các tương tác thường trở nên gần gũi và thường xuyên hơn. Ngược lại, khi họ gặp khó khăn, mối liên hệ này nhanh chóng nhạt dần, thậm chí chấm dứt.

Ảnh minh hoạ

Trong những mối quan hệ này, sự tử tế và nỗ lực của một bên dễ bị xem là điều hiển nhiên, thay vì được ghi nhận và trân trọng. Việc tiếp tục nhẫn nhịn và duy trì mối quan hệ thiếu cân bằng thường dẫn đến cảm giác tổn thương và mất niềm tin cho người trung niên.

Vì vậy, việc học cách phân biệt giữa mối quan hệ dựa trên sự chân thành và mối quan hệ mang tính xã giao hoặc lợi ích là một việc cần thiết để bảo vệ sự ổn định tâm lý và chất lượng sống.

Người liên tục làm bạn kiệt sức

Nhà văn Trung Quốc Lý Trung Anh từng nói: “Một mối quan hệ tồi tệ không chỉ tiêu hao năng lượng của bạn, mà còn âm thầm làm suy yếu cảm xúc, động lực và toàn bộ sức sống”.

Việc tiếp xúc thường xuyên với người có xu hướng thích than phiền, phủ nhận nỗ lực của người xung quanh và lan truyền cảm xúc tiêu cực có thể khiến bạn mệt mỏi. Theo thời gian, những tương tác như vậy có thể tạo ra áp lực tâm lý đáng kể cho người trung niên.

Sau khi con cái đã trưởng thành, người phụ nữ họ Trịnh (65 tuổi, Trung Quốc) có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động xã hội và duy trì các mối quan hệ bạn bè cũ. Bà Trịnh thường xuyên liên lạc với một người bạn quen từ thời còn đi làm. Tuy nhiên, mỗi cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu xoay quanh những lời than phiền kéo dài về gia đình, sức khỏe và các mối bất mãn trong cuộc sống của người bạn này.

Ảnh minh hoạ

Sau mỗi lần gặp gỡ hoặc trò chuyện qua điện thoại, bà Trịnh thường cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất đi tinh thần tích cực vốn có. Dù nhiều lần cố gắng lắng nghe và động viên, tình trạng này không cải thiện mà còn khiến bà rơi vào trạng thái kiệt sức về cảm xúc.

Vậy nên, bà Trịnh quyết định giảm tần suất liên lạc và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cá nhân như tập yoga, đọc sách. Việc điều chỉnh này giúp bà dần lấy lại sự cân bằng tinh thần và cảm giác nhẹ nhõm trong cuộc sống hàng ngày.

Bước sang nửa sau của cuộc đời, khi quỹ thời gian và sức lực đều có giới hạn, việc lựa chọn các mối quan hệ mang tính hỗ trợ và tích cực trở nên cần thiết hơn. Thay vì duy trì vai trò “điểm tựa cảm xúc” cho quá nhiều người, nhiều chuyên gia cho rằng người trung niên nên ưu tiên bảo vệ sự cân bằng tinh thần và chất lượng cuộc sống của chính mình.