Bài toán đáp ứng sản lượng nước mắm phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam

Sức ép từ thị trường tiêu dùng hơn 100 triệu dân

Theo tổng kết tại Đại hội Hiệp hội Nước mắm Việt Nam (VAFS) ngày 15/8/2025, sản lượng nước mắm hiện đạt 250 triệu lít. Trong khi đó, các số liệu ghi nhận, trung bình mỗi năm 1 người tiêu dùng Việt tiêu thụ khoảng trên 3 lít nước mắm, và con số này vẫn tăng trưởng theo từng năm, nhất là khi dân số Việt Nam hiện nay đã đạt mốc hơn 100 triệu người.

Bài toán đặt ra cho các thương hiệu nước mắm nói chung và thương hiệu đầu ngành như Nam Ngư nói riêng là làm sao để quản trị chuỗi cung ứng, phục vụ hàng trăm triệu bữa ăn cho gia đình Việt mỗi ngày.

Trước bối cảnh này, thương hiệu nước mắm Nam Ngư đã triển khai chiến lược vận hành hiện đại và chuyên nghiệp. Bên cạnh việc sở hữu hệ thống nhà thùng quy mô lớn với hơn 1000 thùng ủ chượp tại 3 điểm Phú Quốc, Cần Thơ, Lagi. Ít ai biết rằng, Nam Ngư còn đang hợp tác thu mua nước mắm cốt tại các vùng sản xuất chính như Nha Trang, Cà Ná, Phan Thiết…

Yếu tố cốt lõi giúp Nam Ngư giải bài toán sản lượng, kiểm soát rủi ro đứt gãy nguồn cung nước mắm chính là khối "tài sản" hệ thống nhà thống quy mô lớn với hơn 1000 thùng ủ chượp với sức chứa 10 - 15 tấn cá/thùng, được đặt tại 3 nơi: Phú Quốc (448 thùng chượp), Cần Thơ (358 thùng chượp), Lagi (220 thùng chượp). Trong đó nhà thùng nước mắm Nam Ngư tại Phú Quốc có diện tích lên đến hơn 22.000 m2 với gần 500 thùng ủ chượp đạt sức chứa khoảng hơn 10.000 tấn cá mỗi năm.

Theo đại diện thương hiệu Nam Ngư, quy trình ủ chượp nước mắm được thực hiện tỉ mỉ và nghiêm ngặt, kéo dài trong suốt từ 9 đến 12 tháng, sau đó tiếp tục trải qua quá trình xử lý và đóng chai trên dây chuyền sản xuất tự động, khép kín. Trong năm 2025, nhà thùng nước mắm Nam Ngư tại Phú Quốc đã đón tiếp hơn 1000 khách hàng đến tham quan, trải nghiệm thông qua các chương trình do thương hiệu tổ chức.

Bên cạnh năng lực sản xuất nội tại, để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, Nam Ngư đã và đang hợp tác thu mua 60% tổng sản lượng nước mắm cốt từ các vùng sản xuất chính như Nha Trang, Phan Thiết, Cà Ná,....

Theo ông Mai Trần Quốc Vinh - Chi hội trưởng Chi hội Nước mắm Nha Trang, các thương hiệu Nam Ngư và CHIN-SU hiện thu mua khoảng 18 triệu lít nước mắm cốt mỗi năm, tương đương 60% tổng sản lượng tại địa phương. "Tôi và bà con nhà thùng rất hài lòng", ông chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Trương Quang Hiến - Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cho biết mỗi năm, Nam Ngư và CHIN-SU thu mua khoảng 11 triệu lít nước mắm cốt, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng tại Phan Thiết, góp phần tạo sự ổn định đầu ra và mang lại tín hiệu tích cực cho người làm nghề.

Với sản lượng nước mắm dồi dào cùng sự thấu hiểu về nhu cầu và khẩu vị phong phú của người tiêu dùng, Nam Ngư mang đến danh mục sản phẩm nước mắm đa dạng theo từng phân khúc người tiêu dùng với bộ sưu tập đặc sản Nam Ngư Phú Quốc - sản phẩm cao cấp nhất của Nam Ngư ở thời điểm hiện tại. Song song đó, Nam Ngư còn phát triển, mở rộng ngành nước mắm với các sản phẩm nước mắm pha sẵn như Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn… Tự hào đồng hành cùng hơn 100 triệu bữa cơm Việt mỗi ngày.