Bấm số thứ tự hai tháng mới đến lượt đăng kiểm, ô tô không dám ra đường vì sợ bị phạt

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , từ đầu năm đến nay, tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có tình trạng phương tiện dồn về gây ùn ứ. Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2022, hầu hết các trung tâm đăng kiểm đều trong tình trạng quá tải, ô tô đậu tràn ra đường hàng km.

Để tránh tình trạng phương tiện dồn về ùn tắc giao thông, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện mở kênh đăng ký trực tuyến. Theo đó, các phương tiện có nhu cầu đăng kiểm truy cập internet để bấm số thứ tự , đưa xe đến trung tâm theo lịch hẹn.

Các phương tiện đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-01S (Bình Dương) theo lịch hẹn

Do số lượng phương tiện đến hạn phải đăng kiểm đông, nhiều người phải chờ đến hai tháng mới đến lượt. “Tôi đăng ký đăng kiểm xe tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-02S (TP Dĩ An) từ đầu tháng 3 nhưng phải đến cuối tháng 4 mới đến lượt. Do sợ bị phạt khi lái xe ra đường nên tôi phải đi làm bằng taxi, xe máy”, anh Hoàng Mạnh (ngụ phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) cho hay.

Tương tự, anh Lê Tấn Dương (ngụ phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương) cho hay, chiếc xe du lịch của gia đình đã hết hạn cách đây hai tuần nhưng chưa thể đi đăng kiểm được. “Tôi đã di chuyển xe đến nhiều điểm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên khi vào hỏi bảo vệ thì họ nói chỉ nhận xe đã đăng ký trực tuyến theo thứ tự. Tôi có đăng ký tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-01S (TP Thủ Dầu Một), theo số thứ tự phải chờ đến giữa tháng 4 mới tới lượt”, anh Dương chia sẻ.

Hồ sơ đăng kiểm xếp theo thứ tự

Liên quan đến các trường hợp xe hết hạn đăng kiểm, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tá Phạm Quang Trưởng – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối với các phương tiện ô tô hết hạn đăng kiểm vẫn lưu thông trên đường sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng kiểm định viên ở các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương được bố trí làm thêm giờ vì phương tiện đăng ký đông

“Chúng tôi chia sẻ với người dân trong điều kiện khó khăn hiện nay đang gặp phải là quá tải đăng kiểm, tuy nhiên lực lượng CSGT không thể làm trái quy định khi để phương tiện ô tô hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường. Khi lực lượng phát hiện phương tiện lưu thông trên đường đã hết hạn đăng kiểm, sẽ lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời đề nghị chủ phương tiện liên hệ ngay trung tâm đăng kiểm để tiến hành đăng kiểm. Phương tiện tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, do đó người dân không được điều khiển xe ra đường khi đã hết hạn đăng kiểm”, thượng tá Trưởng khuyến cáo.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, thời gian qua, lượng lượng tuần tra đã phát hiện một số phương tiện hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường, bị lập biên bản xử phạt hành chính. Đối với trường hợp xe hết hạn đăng kiểm trong thời gian dài, khi thẩm định xác định không đủ an toàn, ngoài việc xử phạt hành chính, phương tiện sẽ bị tạm giữ.

Lực lượng CSGT tuần tra nếu phát hiện xe hết hạn đăng kiểm vẫn lưu thông trên đường sẽ lập biên bản xử lý theo quy định

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 9/12 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động bình thường. Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Dương tạm ngưng hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và bị điều tra.