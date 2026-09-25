Bamboo Airways bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới giữa lúc đội bay chỉ còn 1 chiếc

Ngày 22/9, Bamboo Airways tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc gồm ông Mai Đình Toàn và Cơ trưởng Trần Đức Luyến. Cả hai đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Bamboo Airways.

Hai Phó Tổng Giám đốc mới với nhiều năm kinh nghiệm

Ông Mai Đình Toàn từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Bamboo Airways giai đoạn 2018-2023, phụ trách công tác kỹ thuật, bảo dưỡng và quản trị đội bay.

Theo Bamboo Airways, ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và bảo dưỡng hàng không, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VAECO, Vietnam Airlines, Cambodia Angkor Air và Vietstar. Sau thời gian rời hãng, ông trở lại Bamboo Airways và tiếp tục giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Ảnh: Tổng giám đốc Bamboo Airways chúc mừng hai Phó Tổng Giám đốc Mai Đình Toàn và Trần Đức Luyến tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm.

Cơ trưởng Trần Đức Luyến cũng được hãng công bố quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, trong cùng ngày.

Ông Luyến có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không và hơn 7.000 giờ bay an toàn. Tại Bamboo Airways, ông từng giữ nhiều vị trí như Giám đốc Khối Khai thác bay kiêm Giám đốc Ban Huấn luyện bay và Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành khai thác.

Theo doanh nghiệp, ông từng tham gia xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động của Khối Khai thác bay, đồng thời góp phần hoàn thiện các quy trình trong hoạt động khai thác.

Hãng cho biết việc bổ sung hai Phó Tổng Giám đốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và khai thác bay nhằm củng cố nguồn lực lãnh đạo trong giai đoạn tái cơ cấu, tăng cường năng lực vận hành và từng bước ổn định hoạt động.

Đội bay Bamboo Airways thu hẹp sau giai đoạn tái cơ cấu

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh quy mô đội bay Bamboo Airways đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước.

Cuối tháng 7, Bamboo Airways gây xôn xao mạng xã hội vì nhiều hành khách đăng thông tin về việc hãng điều chỉnh lịch khai thác và hủy một số chuyến bay. Ngày 28/7, hãng phát thông báo xin lỗi, cho biết các chuyến bay bị ảnh hưởng do điều chỉnh khai thác và hướng dẫn khách làm thủ tục hoàn vé.﻿

Theo dữ liệu từ bên thứ 3, Planespotters, cập nhật ngày 25/9, Bamboo Airways hiện có một tàu bay đang hoạt động, là Airbus A321. Dữ liệu này cũng ghi nhận tổng cộng 47 tàu bay từng thuộc đội bay Bamboo Airways, trong đó 46 chiếc ở trạng thái "lịch sử" và một chiếc "đang hoạt động".

Máy bay A321NEO. Ảnh: Internet

Sau những biến động liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC, Bamboo Airways được chuyển giao cho nhóm nhà đầu tư mới và bắt đầu quá trình tái cấu trúc từ năm 2022.

Đến tháng 9/2025, thời điểm quyền điều hành Bamboo Airways được chuyển lại cho FLC, hãng còn 7 tàu Airbus A320/A321 và khai thác 12 đường bay nội địa.

Cuối năm 2025, Bamboo Airways bổ sung thêm tàu bay, nâng quy mô đội bay lên 8 chiếc. Tuy nhiên, theo dữ liệu Planespotters, số tàu bay đang khai thác tiếp tục giảm. Đến nay chỉ còn một chiếc thân hẹp đã có tuổi đời hơn 13 năm.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9/2026, Việt Nam có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, bao gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.