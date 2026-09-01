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Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu

Trong phiên giao dịch ngày 23/9/2026, ông Khoán đã bán 95.000 cổ phiếu SSB, đúng với số lượng đã đăng ký trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình đặt lệnh, ông mua thêm 3.100 cổ phiếu SSB.

Ông Vũ Đình Khoán, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 23/9/2026, ông Khoán đã bán 95.000 cổ phiếu SSB, đúng với số lượng đã đăng ký trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình đặt lệnh, ông mua thêm 3.100 cổ phiếu SSB. Vị này cũng nêu rõ nguyên nhân của giao dịch mua này là "do sơ suất trong quá trình đặt lệnh".

Sau giao dịch, số cổ phiếu SSB vị Phó Tổng giám đốc này nắm giữ giảm từ 5.081.338 cổ phiếu xuống 4.989.438 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,146% xuống 0,144% vốn SeABank.

Đáng chú ý, giao dịch của ông Khoán diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SSB vừa trải qua một nhịp biến động khá mạnh. Trong hai tuần đầu tháng 9, cổ phiếu SeABank liên tục tăng giá, với nhiều phiên tăng kịch trần, đưa thị giá lên mức cao kỷ lục vào ngày 18/9 trước khi điều chỉnh trong khoảng 3/4 phiên gần nhất. Đóng cửa phiên 24/9, SSB giảm 2,4% xuống 20.000 đồng/cp, song vẫn tăng 38% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của SeABank hiện ở mức khoảng 69.380 tỷ đồng.


Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu- Ảnh 1.

Ngoài ông Vũ Đình Khoán, loạt lãnh đạo và người có liên quan tại SeABank cũng đăng ký bán ra cổ phiếu thời gian gần đây. 

Mới nhất, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc SeABank - đăng ký bán 80.000 cổ phiếu SSB nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 24/9 đến 23/10 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn 300.000 cổ phiếu, tương đương 0,009% vốn ngân hàng. 

Một vị Phó Tổng Giám đốc khác là bà Đặng Thu Trang cũng đăng ký bán 70.000 cổ phiếu trong giai đoạn 23/9-22/10. Ông Bùi Quốc Hiệu, cũng là Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 56.000 cổ phiếu từ ngày 18/9 đến 16/10. Các giao dịch đều được công bố với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Không chỉ lãnh đạo ngân hàng, người nhà của các thành viên HĐQT cũng đồng loạt có động thái giảm sở hữu. Đáng chú ý nhất, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank - đăng ký bán tới 8 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 23/9 đến 22/10. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông Tuấn Anh nắm giữ sẽ giảm từ 38,16 triệu xuống 30,16 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,1% xuống 0,869%.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, đăng ký bán 214.100 cổ phiếu, gần như toàn bộ lượng SSB đang nắm giữ. Sau giao dịch, ông Huy dự kiến chỉ còn 48 cổ phiếu.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của SeABank vẫn ghi nhận tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%, trong khi tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.625 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, còn thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,25%.

Song song với hoạt động kinh doanh, SeABank cũng tiếp tục củng cố vốn. Ngân hàng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.

 

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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