Nhóm công nghệ áp đảo top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới, không có bóng dáng ngân hàng, bất động sản

Bảng xếp hạng các công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa đang cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của nhóm công nghệ. Trong top 10 vốn hóa, có tới 9 công ty hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, internet, nền tảng số hoặc các lĩnh vực đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý hơn, không có bất kỳ đại diện nào đến từ ngành ngân hàng hay bất động sản trong danh sách này, dù đây đều là những lĩnh vực có quy mô tài sản và ảnh hưởng kinh tế rất lớn trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng các công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa đang cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của nhóm công nghệ. Trong top 10 vốn hóa, có tới 9 công ty hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, internet, nền tảng số hoặc các lĩnh vực đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý hơn, không có bất kỳ đại diện nào đến từ ngành ngân hàng hay bất động sản trong danh sách này, dù đây đều là những lĩnh vực có quy mô tài sản và ảnh hưởng kinh tế rất lớn trên toàn cầu.

Từ bán dẫn đến AI, công nghệ phủ kín t op 10

Đứng đầu bảng xếp hạng là NVIDIA với vốn hóa khoảng 5,4 nghìn tỷ USD. Vai trò của NVIDIA nằm ở trung tâm của hệ thống hạ tầng tính toán phục vụ AI, từ chip xử lý đồ họa đến các nền tảng phần cứng và phần mềm dành cho trung tâm dữ liệu.

Vị trí dẫn đầu của NVIDIA vì thế phản ánh một thay đổi quan trọng trong cấu trúc giá trị của nền kinh tế số: năng lực tính toán và hạ tầng AI đang trở thành một trong những tài sản chiến lược có giá trị nhất trên thị trường vốn.

Ngay phía sau NVIDIA là một loạt tên tuổi quen thuộc của ngành công nghệ. Apple đứng thứ hai với 4,9 nghìn tỷ USD, Alphabet – công ty mẹ của Google – đứng thứ ba với 4,1 nghìn tỷ USD, trong khi Microsoft đứng thứ tư với 3,7 nghìn tỷ USD. Amazon đứng thứ năm, đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ USD.

Như vậy, toàn bộ 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về những tập đoàn có hoạt động cốt lõi gắn chặt với công nghệ, nền tảng số, điện toán đám mây, phần cứng hoặc thương mại điện tử. Nếu cộng vốn hóa của 5 cái tên này, tổng giá trị đạt khoảng 21nghìn tỷ USD. Con số khổng lồ cho thấy mức độ tập trung vốn hóa vào một nhóm có khả năng tạo ra tăng trưởng quy mô toàn cầu từ công nghệ.

Đáng chú ý, sự thống trị này không chỉ đến từ một phân khúc. Apple đại diện cho hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ, Alphabet nổi bật với tìm kiếm, quảng cáo và AI, Microsoft với phần mềm, điện toán đám mây và AI, Amazon với thương mại điện tử và AWS, còn NVIDIA nằm ở lớp hạ tầng chip phục vụ AI.

Ở vị trí thứ sáu là TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn của thế giới, với vốn hóa khoảng 2,3 nghìn tỷ USD. Đây tiếp tục là một đại diện trực tiếp cho ngành công nghệ và bán dẫn. TSMC đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu bởi công ty sản xuất chip cho nhiều tập đoàn thiết kế chip lớn.

Sự hiện diện của công ty này trong top 10 cho thấy giá trị thị trường ngày càng tập trung không chỉ vào những thương hiệu công nghệ hướng tới người tiêu dùng, mà còn vào các doanh nghiệp kiểm soát những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng bán dẫn.

Xếp ngay sau TSMC lần lượt là SpaceX và Meta Platforms (công ty mẹ Facebook) cùng mức 1,9 nghìn tỷ USD. Broadcom đứng thứ chín với 1,7 nghìn tỷ USD. SpaceX hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ nhưng sở hữu nền tảng công nghệ cao, trong khi Broadcom tập trung vào bán dẫn và hạ tầng phần mềm. Meta lại là một trong những nền tảng internet lớn nhất thế giới, đồng thời đang đầu tư mạnh vào AI.

Chỉ một ngoại lệ duy nhất , không phải ngân hàng hay bất động sản

Cái tên duy nhất không thuộc nhóm công nghệ trong top 10 là Saudi Aramco – “ông trùm” ngành năng lượng đến từ Trung Đông, với vốn hóa khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Sự hiện diện của Saudi Aramco cho thấy ngành năng lượng vẫn có khả năng tạo ra những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa khổng lồ.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Saudi Aramco và nhóm dẫn đầu cũng cho thấy cấu trúc thị trường đã thay đổi đáng kể so với những giai đoạn mà các công ty công nghiệp truyền thống thường chiếm nhiều vị trí đầu bảng. Hơn nữa, một đại diện có yếu tố công nghệ khác là Tesla cũng đang bám sát top 10 với vốn hóa khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

Ngoài ra, công ty sở hữu chatbot Claude là Anthropic cũng đã nộp hồ sơ IPO bảo mật lên SEC. Theo một số phân tích, định giá Anthropic có thể lên đến 2 nghìn tỷ USD. Nếu con số này trở thành thực tế, rất có thể trong tương lai gần, top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới sẽ là sân chơi riêng của nhóm công nghệ.

Đáng chú ý, trong top 10 vốn hóa không có ngân hàng hay doanh nghiệp bất động sản nào. Thực tế, vốn hóa thị trường không đồng nghĩa với tổng tài sản. Ngân hàng có thể sở hữu bảng cân đối kế toán lên tới hàng nghìn tỷ USD nhưng không nhất thiết có vốn hóa cao hơn một công ty công nghệ có tài sản hữu hình thấp hơn nhiều.

Điều này phản ánh cách thị trường định giá doanh nghiệp dựa không chỉ vào quy mô hiện tại mà còn vào kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền tương lai và khả năng mở rộng trên quy mô toàn cầu.

Các công ty công nghệ có một đặc điểm quan trọng: sản phẩm kỹ thuật số có thể được phân phối tới hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ người với chi phí biên tương đối thấp. AI càng làm rõ lợi thế này khi một nền tảng công nghệ có thể nhanh chóng mở rộng sang nhiều ngành và thị trường. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản thường gắn với vốn lớn, tài sản hữu hình, quy định chặt chẽ và tốc độ mở rộng phụ thuộc nhiều hơn vào từng thị trường địa phương.

Nhìn chung, top 10 vốn hóa lớn nhất thế giới không đơn thuần phản ánh quy mô của các công ty. Nó còn cho thấy dòng vốn trên thị trường chứng khoán đang dành mức định giá rất lớn cho những cái tên được kỳ vọng sẽ định hình thế hệ tăng trưởng tiếp theo, trong đó công nghệ đang giữ vị trí trung tâm.

Từ bán dẫn đến AI, công nghệ phủ kín t op 10

Đứng đầu bảng xếp hạng là NVIDIA với vốn hóa khoảng 5,4 nghìn tỷ USD. Vai trò của NVIDIA nằm ở trung tâm của hệ thống hạ tầng tính toán phục vụ AI, từ chip xử lý đồ họa đến các nền tảng phần cứng và phần mềm dành cho trung tâm dữ liệu.

Vị trí dẫn đầu của NVIDIA vì thế phản ánh một thay đổi quan trọng trong cấu trúc giá trị của nền kinh tế số: năng lực tính toán và hạ tầng AI đang trở thành một trong những tài sản chiến lược có giá trị nhất trên thị trường vốn.

Ngay phía sau NVIDIA là một loạt tên tuổi quen thuộc của ngành công nghệ. Apple đứng thứ hai với 4,9 nghìn tỷ USD, Alphabet – công ty mẹ của Google – đứng thứ ba với 4,1 nghìn tỷ USD, trong khi Microsoft đứng thứ tư với 3,7 nghìn tỷ USD. Amazon đứng thứ năm, đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ USD.

Như vậy, toàn bộ 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về những tập đoàn có hoạt động cốt lõi gắn chặt với công nghệ, nền tảng số, điện toán đám mây, phần cứng hoặc thương mại điện tử. Nếu cộng vốn hóa của 5 cái tên này, tổng giá trị đạt khoảng 21nghìn tỷ USD. Con số khổng lồ cho thấy mức độ tập trung vốn hóa vào một nhóm có khả năng tạo ra tăng trưởng quy mô toàn cầu từ công nghệ.

Đáng chú ý, sự thống trị này không chỉ đến từ một phân khúc. Apple đại diện cho hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ, Alphabet nổi bật với tìm kiếm, quảng cáo và AI, Microsoft với phần mềm, điện toán đám mây và AI, Amazon với thương mại điện tử và AWS, còn NVIDIA nằm ở lớp hạ tầng chip phục vụ AI.

Ở vị trí thứ sáu là TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn của thế giới, với vốn hóa khoảng 2,3 nghìn tỷ USD. Đây tiếp tục là một đại diện trực tiếp cho ngành công nghệ và bán dẫn. TSMC đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu bởi công ty sản xuất chip cho nhiều tập đoàn thiết kế chip lớn.

Sự hiện diện của công ty này trong top 10 cho thấy giá trị thị trường ngày càng tập trung không chỉ vào những thương hiệu công nghệ hướng tới người tiêu dùng, mà còn vào các doanh nghiệp kiểm soát những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng bán dẫn.

Xếp ngay sau TSMC lần lượt là SpaceX và Meta Platforms (công ty mẹ Facebook) cùng mức 1,9 nghìn tỷ USD. Broadcom đứng thứ chín với 1,7 nghìn tỷ USD. SpaceX hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ nhưng sở hữu nền tảng công nghệ cao, trong khi Broadcom tập trung vào bán dẫn và hạ tầng phần mềm. Meta lại là một trong những nền tảng internet lớn nhất thế giới, đồng thời đang đầu tư mạnh vào AI.

Chỉ một ngoại lệ duy nhất , không phải ngân hàng hay bất động sản

Cái tên duy nhất không thuộc nhóm công nghệ trong top 10 là Saudi Aramco – “ông trùm” ngành năng lượng đến từ Trung Đông, với vốn hóa khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Sự hiện diện của Saudi Aramco cho thấy ngành năng lượng vẫn có khả năng tạo ra những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa khổng lồ.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Saudi Aramco và nhóm dẫn đầu cũng cho thấy cấu trúc thị trường đã thay đổi đáng kể so với những giai đoạn mà các công ty công nghiệp truyền thống thường chiếm nhiều vị trí đầu bảng. Hơn nữa, một đại diện có yếu tố công nghệ khác là Tesla cũng đang bám sát top 10 với vốn hóa khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

Ngoài ra, công ty sở hữu chatbot Claude là Anthropic cũng đã nộp hồ sơ IPO bảo mật lên SEC. Theo một số phân tích, định giá Anthropic có thể lên đến 2 nghìn tỷ USD. Nếu con số này trở thành thực tế, rất có thể trong tương lai gần, top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới sẽ là sân chơi riêng của nhóm công nghệ.

Đáng chú ý, trong top 10 vốn hóa không có ngân hàng hay doanh nghiệp bất động sản nào. Thực tế, vốn hóa thị trường không đồng nghĩa với tổng tài sản. Ngân hàng có thể sở hữu bảng cân đối kế toán lên tới hàng nghìn tỷ USD nhưng không nhất thiết có vốn hóa cao hơn một công ty công nghệ có tài sản hữu hình thấp hơn nhiều.

Điều này phản ánh cách thị trường định giá doanh nghiệp dựa không chỉ vào quy mô hiện tại mà còn vào kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền tương lai và khả năng mở rộng trên quy mô toàn cầu.

Các công ty công nghệ có một đặc điểm quan trọng: sản phẩm kỹ thuật số có thể được phân phối tới hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ người với chi phí biên tương đối thấp. AI càng làm rõ lợi thế này khi một nền tảng công nghệ có thể nhanh chóng mở rộng sang nhiều ngành và thị trường. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản thường gắn với vốn lớn, tài sản hữu hình, quy định chặt chẽ và tốc độ mở rộng phụ thuộc nhiều hơn vào từng thị trường địa phương.

Nhìn chung, top 10 vốn hóa lớn nhất thế giới không đơn thuần phản ánh quy mô của các công ty. Nó còn cho thấy dòng vốn trên thị trường chứng khoán đang dành mức định giá rất lớn cho những cái tên được kỳ vọng sẽ định hình thế hệ tăng trưởng tiếp theo, trong đó công nghệ đang giữ vị trí trung tâm.