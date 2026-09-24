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Một Thành viên HĐQT độc lập của Đầu tư MST xin từ nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hoàng Minh vừa có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 của Đầu tư MST vì lý do cá nhân.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (MCK: MST, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Hoàng Minh.

Trong đơn, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Đầu tư MST trong thời gian tới.

Đơn từ nhiệm của ông Minh sẽ được trình trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất của Đầu tư MST.

Một Thành viên HĐQT độc lập của Đầu tư MST xin từ nhiệm- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu dân cư đô thị – thương mại dịch vụ Him Lam. Ảnh: MST

Ngày 8/10/2026 tới đây, Đầu tư MST sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo sau đến cuộc họp. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, Đầu tư MST ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 (đã kiểm toán) ở mức hơn 16,2 tỷ đồng, tăng hơn 5,6 tỷ đồng, tương ứng 52,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của phía doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thi công, nghiệm thu và ghi nhận doanh thu, hoàn thành công trình trọng điểm "Trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn" và chuyển sang giai đoạn bàn giao căn hộ theo kế hoạch.

Đồng thời, công ty bắt đầu triển khai hoạt động mở bán dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn" và tiếp tục thi công các dự án xây lắp đã ký kết trước đó. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và ghi nhận doanh thu đã góp phần cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ngoài ra, hoạt động thương mại tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Doanh thu bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 22,67% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó lợi nhuận gộp tăng 33,41%. Kết quả này chủ yếu đến từ việc MST đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh trong kỳ.

PV

An ninh tiền tệ

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