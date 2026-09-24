Quỹ nắm những "viên kim cương" của chứng khoán Việt Nam bất ngờ bị rút vốn liên tiếp sau nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp kể từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên sau cột mốc này, dòng tiền tại quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (mã FUEVFVND) lại ghi nhận diễn biến rút ròng liên tiếp. Đáng chú ý, áp lực rút vốn tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/9.

Theo dữ liệu, quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bị rút ròng trong cả 3 phiên giao dịch ngày 21, 22 và 23/9. Riêng phiên 23/9, giá trị rút ròng lên tới gần 48 tỷ đồng, đánh dấu mức rút vốn lớn nhất của quỹ trong nhiều tháng trở lại đây. Đây cũng là phiên có giá trị rút ròng vượt xa các phiên giao dịch liền trước.

Lũy kế từ đầu tháng 9 đến hết phiên 23/9, quỹ ETF này bị rút ròng tổng cộng gần 41 tỷ đồng. Diễn biến trên đánh dấu sự đảo chiều so với hai tháng 7 và 8 trước đó, khi quỹ đều ghi nhận dòng tiền vào ròng. Dù có những giai đoạn thu hút trở lại dòng vốn, tính chung từ đầu năm 2026, DCVFMVN DIAMOND vẫn bị rút ròng khoảng 913 tỷ đồng.

DCVFMVN DIAMOND là quỹ ETF do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý. Đây hiện là ETF quy mô lớn nhất trong số các ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond (Vietnam Diamond Index). Tại ngày tổng NAV của quỹ đạt 11.134 tỷ đồng, hiệu suất hoạt động từ đầu năm tới nay đang âm 11,7%

Tại ngày 31/8/2026, danh mục quỹ có tỷ trọng lớn nhất tại nhóm ngân hàng, chiếm 40,1% tổng tài sản. Đứng thứ hai là nhóm bán lẻ với tỷ trọng 22,5%, tiếp đến là công nghệ thông tin với 16% và vận tải 9,7%. Nhóm doanh nghiệp đa ngành chiếm 3,9% danh mục.

Xét theo từng cổ phiếu, FPT là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ tại thời điểm cuối tháng 8, với hơn 25,17 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.843 tỷ đồng và chiếm 16% giá trị tài sản ròng (NAV). Xếp tiếp theo là MWG với tỷ trọng 14,4%, tương ứng giá trị đầu tư khoảng 1.658 tỷ đồng. GMD đứng thứ ba với tỷ trọng 9,7%, tương đương hơn 1.118 tỷ đồng.