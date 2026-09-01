Việt Nam sắp có thêm một “đại công trình” thép gần 80.000 tỷ đồng: Diện tích lớn hơn cả Hòa Phát Dung Quất 2

Một “đại công trình” công nghiệp mới đang dần hình thành tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Đó là Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup với tổng vốn đầu tư 79.986,5 tỷ đồng. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp hồi tháng 2/2026, dự án sử dụng khoảng 461 ha đất tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Xét riêng về diện tích mặt bằng, VinMetal Hà Tĩnh thậm chí lớn hơn dự án Hòa Phát Dung Quất 2, một trong những tổ hợp thép quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dung Quất 2 được triển khai trên diện tích khoảng 280 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng. Như vậy, VinMetal Hà Tĩnh có quy mô quy hoạch tương đương hơn 1,6 lần diện tích của Dung Quất 2.

Đến tháng 7/2026, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của nhà máy tiếp tục được phê duyệt với diện tích khoảng 459,68 ha, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Quy mô đất dành riêng cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng lên tới hơn 2,63 triệu m2, trong khi khoảng 1,31 triệu m2 được dành cho cây xanh và mặt nước cảnh quan. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Làm thép cho ô tô điện và hạ tầng tốc độ cao

Theo hồ sơ đầu tư, VinMetal Hà Tĩnh được định hướng sản xuất thép tấm cán nóng HRC, thép cán nóng, thép cường độ cao và các dòng thép hợp kim đặc chủng.

Các sản phẩm này được nhắm tới những lĩnh vực yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao như sản xuất xe điện, công nghiệp chế tạo và hạ tầng giao thông tốc độ cao , bên cạnh thép dân dụng phục vụ xây dựng.

Điểm đáng chú ý là VinMetal lựa chọn Primetals Technologies làm đối tác công nghệ.

Primetals sẽ đảm nhiệm vai trò tích hợp công nghệ tổng thể cho toàn chuỗi sản xuất từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm. Theo Vingroup, tổ hợp sẽ đồng thời sản xuất cả thép dài và thép dẹt, ứng dụng công nghệ xanh, số hóa và hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Cuối tháng 6, VinMetal cho biết đã ký hợp đồng cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép với Primetals. Hệ thống dự kiến có các lò chuyển BOF 200 tấn, dây chuyền đúc phôi, cán thép dây, cán thép thanh tốc độ cao và cán nóng HRC.

Mục tiêu có mẻ thép đầu tiên từ năm 2027

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, VinMetal hiện đang đẩy nhanh triển khai tổ hợp gang thép. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa ra những mẻ thép đầu tiên vào đầu năm 2027.

Trong tháng 9/2026, VinMetal cũng đã bắt đầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự cho nhà máy cán thép xây dựng tại Vũng Áng, gồm các vị trí quản lý, tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân sự quản lý chất lượng.

Song song với quy mô sản xuất, yếu tố môi trường cũng được đặt ở mức cao. VinMetal cho biết sẽ áp dụng mô hình Zero Liquid Discharge, hướng tới thu hồi và tái sử dụng gần như toàn bộ nước công nghiệp; khí phát sinh từ quá trình luyện kim được thu hồi để phát điện, gia nhiệt và tái sử dụng trong nhà máy. Dự án cũng định hướng công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn BAT của châu Âu.

Với quy mô gần 460 ha, vốn đầu tư xấp xỉ 80.000 tỷ đồng và định hướng sản xuất các dòng thép phục vụ xe điện, công nghiệp chế tạo và hạ tầng giao thông tốc độ cao, VinMetal Hà Tĩnh đang trở thành một trong những dự án công nghiệp nặng đáng chú ý nhất của hệ sinh thái Vingroup tại miền Trung.