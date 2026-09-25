Xung đột lợi ích trong kinh doanh kim cương, PNJ thoái sạch vốn Người Bạn Vàng từ khi nào?

Theo thuyết minh BCTC hợp nhất giữa niên độ 2026, tại ngày 30/6/2026, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mãPNJ) ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Người Bạn Vàng với giá gốc gần 4 tỷ đồng, tương ứng 19,9% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Khoản đầu tư chưa được trích lập dự phòng.

Khoản đầu tư này được thực hiện nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ nhu cầu cầm cố tài sản của một bộ phận khách hàng.

Tuy nhiên, HĐQT PNJ đã thông qua việc bán toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Người Bạn Vàng theo Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 11/2/2026. PNJ cho biết giao dịch chuyển nhượng được hoàn tất vào ngày 26/8/2026.

Trước khi thoái vốn, PNJ và Người Bạn Vàng có quan hệ hợp tác tại một số cửa hàng của PNJ. Theo đó, PNJ cho Người Bạn Vàng thuê mặt bằng có thu phí để triển khai dịch vụ. PNJ cũng cung cấp khoản vay phục vụ hoạt động của Người Bạn Vàng theo các điều khoản thương mại và mức lãi suất phù hợp với quy định nội bộ.

Ngày 12/2/2025, Người Bạn Vàng thành lập Cashion, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. PNJ cho rằng việc Người Bạn Vàng mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp với mục tiêu hợp tác ban đầu.

Đến đầu năm 2026, PNJ đã công bố thông tin khẳng định Cashion không phải là đối tác, công ty con, công ty liên kết hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái PNJ. PNJ đồng thời cho biết đã chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác với Người Bạn Vàng tại hệ thống cửa hàng của mình và không có hoạt động hợp tác kinh doanh, quản lý hoặc điều hành với Cashion.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/9/2026, Cashion thông báo hoạt động trở lại sau khoảng 2 tháng tạm dừng và công bố chính sách thu đổi mới. Trước đó, vào giữa tháng 7, Cashion thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh để tái cấu trúc. Doanh nghiệp cho biết những biến động lớn của thị trường khiến mô hình hiện tại không còn phù hợp và cần được điều chỉnh.