Xử phạt hành chính 2 công ty chứng khoán

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Chứng khoán VTG

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán VTG (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, TP.HCM).

Theo đó, Chứng khoán VTG bị phạt tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Quyết định xử phạt nêu rõ, tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, doanh nghiệp này đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của công ty sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của công ty.

Chứng khoán Rồng Việt

Tại Quyết định số 551/QĐ-XPHC, UBCKNN phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Chứng khoán Rồng Việt còn bị phạt tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán: doanh nghiệp phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng đến tài khoản thanh toán của Công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu của Công ty và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty; Công ty có 1 tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của Công ty.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt hành chính 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; phạt tiền 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng số tiền phạt đối với Chứng khoán Rồng Việt là 712,5 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác, quy định tại điểm d khoản 8 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng).