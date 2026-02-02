Bán 10 lượng vàng đầu tư chung cư, nửa năm sau căn hộ chưa thoát hàng còn giá vàng tăng gần gấp đôi: "Tôi nhận ra quá nhiều bài học"

Tôi vốn là người tích sản khá kỷ luật. Không tiêu xài nhiều, có tiền là để dành, chủ yếu bằng vàng. Trong suốt năm 2024 đến đầu 2025, tôi mua vàng rải rác, coi như một cách giữ tiền an toàn, không kỳ vọng lãi lớn, chỉ mong bảo toàn giá trị trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Khoảng giữa năm 2025, tôi quyết định bán 10 cây vàng, khi đó giá vào khoảng 11,8 triệu đồng/chỉ. Thời điểm ấy, vàng đi ngang khá lâu, gần như không tạo được cảm giác "có sóng". Trái lại, thị trường chung cư Hà Nội, đặc biệt là các dự án vùng ven lại đang nóng lên nhanh chóng. Dòng tiền đổ vào bất động sản mạnh mẽ, thanh khoản cao, giao dịch diễn ra dồn dập theo từng ngày.

Xung quanh tôi, nhiều người mua chung cư rồi lướt sóng rất nhanh. Có căn chỉ sau 2 - 3 tuần đã sang tay, lãi vài trăm triệu. Thậm chí có căn giá khoảng 3,2 tỷ đồng, chỉ một ngày sau đã có người trả tới 4 tỷ. Không chỉ bán căn hộ, mà ngay cả tiền đặt cọc cũng có thể sang nhượng kiếm lời. Không khí lúc đó đúng nghĩa là "sốt", và tâm lý chung đều cho rằng nếu không xuống tiền ngay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Trong bối cảnh ấy, một người bạn rủ tôi góp vốn đầu tư chung cư căn 3 phòng ngủ ở vùng ven Hà Nội. Tôi đã đắn đo khá lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bán vàng để tham gia. Khi đó, suy nghĩ của tôi khá đơn giản: vàng không tăng thì giữ cũng vậy, trong khi chung cư đang vào sóng, tiền có thể sinh lời nhanh, hơn nữa xung quanh ai cũng đang kiếm được tiền từ bất động sản. Quyết định được đưa ra trong tâm thế không muốn đứng ngoài cuộc.

Tuy nhiên, sau khi đầu tư xong, câu chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Từ nửa cuối năm 2025, giá vàng bắt đầu tăng liên tục. Có thời điểm lên tới 160 triệu đồng/lượng, rồi tiếp tục leo lên vùng 190 triệu đồng. Dù hiện tại đã có những nhịp điều chỉnh, giá vàng vẫn quanh mốc 170 triệu đồng/lượng, cao gần gấp đôi so với thời điểm tôi bán.

Tôi đã nhiều lần ngồi tính lại. Nếu khi đó tôi không bán vàng, thì đến hiện tại, khoản tích sản ấy có thể mang về gần 2 tỷ đồng tiền lãi. Trong khi đó, thương vụ đầu tư chung cư, do góp vốn cùng nhiều người, nếu may mắn bán được rất lời với tiền chênh 1 tỷ đồng thì phần tôi thực nhận chỉ là vài chục triệu. Đó chỉ là giả tưởng. Chứ thực tế, từ cuối năm 2025, thị trường chung cư bắt đầu chững lại rõ rệt. Căn hộ không còn dễ bán, có căn nửa năm vẫn chưa thoát được hàng. Lãi suất cho vay tăng lên vùng 13–14%/năm khiến cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều trở nên dè chừng. Tâm lý thị trường chuyển nhanh từ "sợ bỏ lỡ" sang "sợ mắc kẹt".

Ở thời điểm này, điều tôi mong nhất không còn là lãi lớn, mà chỉ là sớm thu hồi lại được vốn. Nhìn lại, tôi không cho rằng quyết định đầu tư chung cư là sai, bởi bất động sản vẫn là một kênh tài sản dài hạn. Tuy nhiên, rõ ràng tôi đã bước vào thị trường ở thời điểm rủi ro nhất, khi giá đã tăng nhanh, dòng tiền đầu cơ chiếm ưu thế, trong khi dư địa an toàn không còn nhiều. Chưa kể tôi đang giao tiền cho người khác đầu tư mà mình không nắm quyền chủ động.

Câu chuyện này không phải để tiếc nuối quá khứ, mà để rút ra một vài điều. Không phải kênh đầu tư nào "đúng" cũng phù hợp ở mọi thời điểm. Không phải tài sản nào tăng mạnh trước đó cũng tiếp tục mang lại lợi nhuận khi mình tham gia sau. Và đôi khi, giữ tiền, hoặc giữ vàng lại là một quyết định không hề kém thông minh.

Tôi chia sẻ câu chuyện này như một lời nhắc nhở cho chính mình, và có lẽ cho cả những ai từng đứng giữa lựa chọn: bán đi một tài sản an toàn để chạy theo một cơn sóng đang rất nóng. Đầu tư, suy cho cùng, không chỉ là chọn đúng tài sản, mà còn là chọn đúng thời điểm và đúng vị trí của bản thân trong chu kỳ đó.