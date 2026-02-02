Cho vay lãi nặng trong 30 ngày, thu lãi gần nửa tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Minh Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hải (sinh năm 1985), cư trú tại số 535B, Khu phố 3, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long về hành vi can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, vào tháng 3/2023, được sự giới thiệu từ những người làm ăn chung nên anh V.V.V (sinh năm 1989), thường trú ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên liên hệ vay tiền của Hải.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 6/3/2023 đến ngày 5/4/2023 (30 ngày), Trương Minh Hải đã cho ông V.V.V vay tiền 7 lần với tổng số tiền 2.650.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận giữa ông V và ông Hải là 0,5%/ngày (tương đương 15%/tháng), gấp 9,125 lần mức lãi suất tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm).

Tổng số tiền lãi Trương Minh Hải đã thu là 464.800.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 414.008.018 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.