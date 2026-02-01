Mang 9 chỉ vàng về cho mẹ, chàng trai tiết lộ: 1 nơi mua vàng “không cần xếp hàng”

"Năm qua làm được gì?" có lẽ là điều không ít người đang tự hỏi chính mình, trước khi đón Tết, cũng là trước khi bước sang năm mới. Và chắc hẳn chúng ta sẽ có những đáp án, những câu trả lời khác nhau.

Còn với Thành Trung (sinh năm 1995), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thành tựu lớn nhất trong 2025 là 9 chỉ vàng. Nhìn lại 1 năm sắp qua, mặc dù không đạt được mục tiêu mỗi tháng mua 1 chỉ vàng, song, Thành Trung vẫn khá hài lòng với những gì bản thân đã làm được.

Bởi đằng sau 9 chỉ vàng đang gửi mẹ giữ giúp là nhiều lần "nhận việc" thay vì "nhận kèo đi chơi", và những bài học mà nếu không cố gắng tiết kiệm mua vàng thì không bao giờ thấm thía được.

Động lực mua vàng: Bị bố mẹ mắng "30 tuổi đầu vẫn còn lông bông"

Trước đây - hay cụ thể hơn là từ năm 2024 trở về trước, Thành Trung hoàn toàn không có khái niệm hay thói quen mua vàng hàng tháng. Với mức thu nhập dao động ổn định trong khoảng 30-40 triệu/tháng, cố gắng lắm, Thành Trung cũng chỉ cất được khoảng 12-13 triệu. Phần còn lại, anh cho biết bản thân sẽ dùng để trang trải cuộc sống ở Hà Nội, và 1 phần để đầu tư chứng khoán.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

"Nhà mình có thông lệ là tối cuối năm, cả nhà sẽ ngồi tâm sự với nhau, đúng kiểu cả năm có 1 lần bố mẹ - con cái ngồi nói chuyện nghiêm túc. Năm ngoái mình bước sang tuổi 30, trước đó thì đã luôn bị giục lấy vợ rồi, nhưng đêm giao thừa bố mình có nói 1 câu khiến mình suy nghĩ mãi: Đàn ông 30 tuổi vẫn còn lông bông, chưa có gì ổn định thì vứt.

Có thể do khác biệt thế hệ nên khái niệm "ổn định" của mình và của bố mẹ khác nhau. Bố mẹ nghĩ mình lông bông vì đi làm mãi không thấy có tài sản gì lớn, cũng không gửi được tiền chục triệu về nhà cho bố mẹ hàng tháng, để bố mẹ giữ giúp thôi chứ không phải để tiêu. Nói chuyện đầu tư chứng khoán thì bố mẹ mình phẩy tay ngay, bảo dại" - Thành Trung kể.

Sau khi bị bố "mắng" như vậy, 2025 của Thành Trung đã bắt đầu với câu hỏi: Làm sao để bố mẹ yên tâm về mình? Và câu trả lời anh tìm được cũng đến khá nhanh: Mua vàng rồi mỗi tháng mang về gửi mẹ giữ giúp.

"Mình cũng không rõ bố mẹ mình có thói quen mua vàng hàng tháng hay không, nhưng khi bạn mình khuyên nên làm vậy, mình thấy cũng hợp lý, vì nhà cửa, ô tô thì chắc chắn là không đủ sức rồi. Đưa tiền cũng không chắc bố mẹ chịu nhận, nên vàng là ổn nhất" - Thành Trung giải thích.

Chỉ vàng đầu tiên mà Thành Trung mua là vào ngày 15/1/2025. Giá vàng lúc đó khoảng 8,64 triệu đồng 1 chỉ. Cứ thế mỗi tháng, anh đều cố gắng mua vàng cho đến khi giá vàng vượt mốc 11 triệu 1 chỉ thì có khi 2 tháng, Thành Trung mới đi mua vàng 1 lần.

Kinh nghiệm sau 1 năm mua vàng: Tiệm vàng trong TTTM là "chân ái"!

Nhìn lại hành trình mua vàng của bản thân trong 1 năm qua, Thành Trung tự rút ra được 3 bài học, cũng là 3 kinh nghiệm mà chỉ đến khi thực sự cầm tiền đi mua vàng, anh mới hiểu.

1 - Đi mua vàng trong TTTM thì gần như không phải xếp hàng

Giống như đa số người mua vàng, ban đầu, Thành Trung cũng ưu tiên đến tiệm vàng lớn - điển hình là các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), hoặc tiệm vàng gần nhà. Và dù là trong tuần hay cuối tuần, thì lần nào anh cũng phải xếp hàng ít nhất 45-50 phút mới đến lượt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

"Điều mình ngại nhất khi đi mua vàng là thường phải xếp hàng lâu, xuân thì nồm, hè thì nóng, đông thì lạnh. Trong 1 lần đi ăn ở TTTM, mình mới để ý thấy là tiệm vàng trong đó hầu như không đông, cuối tuần thì có khi còn chẳng có ai. Thế nên sau đó mình chỉ vào TTTM để mua vàng và gần như không phải xếp hàng nữa. Đông lắm thì cũng chỉ 4-5 phút là đến lượt mình rồi" - Thành Trung nói.

2 - Cầm vàng về cho mẹ phải kèm theo hóa đơn

Thành Trung vẫn nhớ lần đầu tiên mang chiếc nhẫn vàng 1 chỉ ép vỉ về đưa mẹ, mặc dù có tên thương hiệu lớn, nhưng câu đầu tiên anh được nghe từ mẹ lại là: "Có phải vàng thật không con?".

"Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy buồn cười, chắc do mẹ mình cũng đa nghi, và cũng tại đó là lần đầu tiên mình mang về nhà thứ có giá trị theo quan niệm của bố mẹ, nên mẹ bán tín bán nghi lắm. Lần nào mua vàng thì cũng có hóa đơn cả, nhưng lần đầu mua thì mình chỉ giữ mỗi vàng, hóa đơn ném đi đâu không biết nữa. Sau lần ấy thì các tháng tiếp theo đó, mình mang cả vàng lẫn hóa đơn về cho mẹ yên tâm" - Thành Trung chia sẻ.

3 - Nhờ mua vàng mới có thêm động lực kiếm tiền

Như đã chia sẻ từ đầu, vốn dĩ Thành Trung không phải người "ham mua vàng". Mục tiêu duy nhất của anh khi mua vàng chỉ đơn giản là có thứ cầm về gửi bố mẹ hàng tháng, để bố mẹ không nghĩ mình lông bông… Còn nhắc tới chuyện đầu tư sinh lời, Thành Trung vẫn ưu tiên chọn chứng khoán hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

"Trước đây nếu không mua vàng hàng tháng thì mình chỉ giữ lại 2-3 triệu phòng thân, có muốn mua sắm đồ gì giá trị lớn thì cố để thêm tầm 10 triệu, còn lại mình dồn vào chứng khoán hết. Mình đầu tư dài hạn chứ không phải lướt sóng, nên tháng nào cũng dành ra 1 khoản tối thiểu là 10 triệu để đầu tư.

Nhưng từ khi mua vàng gửi mẹ, nhất là những đợt giá vàng tăng cao, mình cũng hơi kẹt. Đầu tư thì không còn tiền mua vàng nữa, mà cứ tháng nào con trai về tay không là mẹ lại nhắc ngay. Thế nên chỉ còn cách cố cày cuốc kiếm thêm để vừa duy trì được thói quen đầu tư, vừa mang được vàng về cho mẹ" - Thành Trung chia sẻ.

Mặc dù không phải người "ham vàng", nhưng Thành Trung cho biết từ giờ đến khi lấy vợ, anh vẫn sẽ cố gắng mua vàng đều hàng tháng, và coi đó như 1 khoản để dành cho chính đám cưới của mình sau này.