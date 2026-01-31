Giá vàng rung lắc mạnh, từ ngày mai, một nhà băng sẽ tăng phí giữ hộ vàng

Mới đây, Eximbank đã thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ trong nước dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 1/2/2026. Theo đó, phí giữ hộ vàng được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.600 đồng/chỉ/tháng lên 5.000 đồng/chỉ/tháng. Mức thu tối thiểu mỗi lần thu phí cũng được nâng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng.

Động thái điều chỉnh biểu phí diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang trải qua những phiên biến động rất mạnh. Thời gian gần đây, giá vàng liên tục lập đỉnh mới rồi nhanh chóng đảo chiều với biên độ lớn chỉ trong thời gian ngắn, khiến tâm lý người dân bị khuấy động mạnh. Ở nhiều thời điểm, giá vàng trong nước tăng vọt theo đà thế giới, sau đó lại điều chỉnh sâu, tạo ra các nhịp mua – bán dồn dập chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, giá vàng SJC, giá vàng nhẫn đã lập kỷ lục 191 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1 rồi quay đầu giảm. Đến cuối ngày 31/1, giá vàng miếng SJC còn khoảng 169 – 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức giảm tới 19 triệu mỗi lượng kể từ đỉnh.

Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, những ngày giá biến động mạnh, người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua hoặc bán vàng. Có thời điểm, lượng khách đổ về các điểm giao dịch tăng đột biến, khiến nhiều cửa hàng phải phát số thứ tự, thậm chí tạm ngừng nhận thêm khách do quá tải.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu gửi giữ hộ vàng tại ngân hàng cũng được nhắc tới nhiều hơn, đặc biệt với những người nắm giữ lượng vàng lớn và lo ngại rủi ro cất trữ tại nhà. Eximbank cũng không phải là ngân hàng duy nhất triển khai dịch vụ này. Mỗi ngân hàng có cơ chế tính phí riêng, dựa trên số chỉ vàng, giá trị vàng hoặc áp dụng mức thu tối thiểu theo tháng.

Với những người nắm giữ lượng vàng lớn, chi phí giữ hộ tại ngân hàng là yếu tố không thể bỏ qua. Chẳng hạn, nếu khách hàng gửi giữ hộ 10 cây vàng (tương đương 100 chỉ) tại Eximbank theo biểu phí mới, mức phí hàng tháng sẽ vào khoảng 500.000 đồng (100 chỉ x 5.000 đồng/chỉ/tháng). Như vậy, tính theo năm, chi phí giữ hộ có thể lên tới 6 triệu đồng.