Người dùng ngân hàng chú ý: Một ngân hàng bắt đầu thu phí nhận tiền chuyển khoản trong trường hợp sau

31-01-2026 - 20:06 PM | Smart Money

Mức thu tối thiểu sẽ là 10 nghìn đồng và tối đa 1 triệu đồng.

Eximbank mới đây đã thông báo điều chỉnh phí dịch vụ trong nước dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 1/2/2026.

Đáng chú ý, trước đây Eximbank không quy định phí nhận chuyển khoản từ ngân hàng khác vào tài khoản của khách hàng và khách hàng thực hiện chuyển tiếp trong hệ thống và rút tiền mặt trong ngày làm việc. Tuy nhiên, theo quy định mới, Eximbank sẽ thu phí 0,03% đối với trường hợp này, mức thu tối thiểu là 10 nghìn đồng và tối đa 1 triệu đồng.

Trong khi đó, Eximbank điều chỉnh phí chuyển tiền nhanh theo hướng có lợi hơn cho khách hàng. Hiện với số tiền giao dịch từ 500 nghìn đồng trở xuống, Eximbank thu 8.000 đồng/giao dịch. Song từ 1/2/2026, Eximbank sẽ miễn phí hoàn toàn giao dịch.

Đối với phí nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản tiết kiệm (không có kỳ hạn, có kỳ hạn) sẽ từ 0,25 – 0,4%, tối thiểu là 3AUD/CAD/EUR/GPB/SGB/CHF/300 JP.

Một loại phí đáng chú ý khác cũng được Eximbank điều chỉnh là phí giữ hộ vàng. Ngân hàng tăng phí từ 1.600 đồng/chỉ/tháng lên 5.000 đồng/chỉ/tháng. Mức thu tối thiểu từ 30 nghìn đồng/lần thu tăng lên 50 nghìn đồng/lần thu.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

