Công ty đã xét duyệt khoản vay và giải ngân tiền vào tài khoản khách hàng, nhưng không ai nhận được: Hơn 900 triệu đồng bị chiếm đoạt

Gian dối lập khống hợp đồng tín dụng



Theo hồ sơ, công ty tài chính H. (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) chuyên cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng, trong đó có 3 ngành hàng chính: Cho vay trả góp hàng tiêu dùng; cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Từ năm 2020, công ty H. thực hiện hợp đồng tín dụng bằng hình thức trực tuyến, xác nhận mã OTP qua điện thoại. Năm 2022, Linh ký hợp đồng lao động làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty, có nhiệm vụ tư vấn, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng có nhu cầu.

Quang cảnh phiên tòa.

Do cần tiền tiêu xài, ngày 14-6-2023, lấy lý do kiểm tra thông tin khách hàng, Linh hẹn gặp bà N.T.K.H (trú xã Suối Hiệp, khách hàng cũ của công ty), chụp ảnh chân dung và căn cước công dân của bà H. rồi dùng số điện thoại của bà H. để tự tạo hợp đồng vay 63,6 triệu đồng (gồm tiền vay và bảo hiểm tiền vay). Linh dùng thông tin cá nhân, số điện thoại của mình để tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến mang tên bà H., lấy mã OTP ký xác nhận hợp đồng. Sau khi được hệ thống xét duyệt, Linh chuyển tiền từ tài khoản mới mở sang tài khoản của Linh để tiêu xài. Tiếp đó, Linh mời bà H. làm thẻ tín dụng, với lý do "chạy chỉ tiêu", sau đó gặp bà H. làm hợp đồng. Sau khi tạo thẻ thành công, Linh đưa thẻ không sử dụng được cho bà H., còn mình giữ thẻ hợp lệ để rút tổng cộng hơn 17 triệu đồng.

Tương tự, ngày 17-8-2023, Linh liên hệ với bà Đ.T.N.T (trú phường Nha Trang, khách hàng cũ của công ty), lấy lý do mở thẻ tín dụng để "chạy doanh số", hẹn gặp và chụp ảnh chân dung, căn cước công dân của bà T.; sử dụng số điện thoại của bà T. tạo hợp đồng vay hơn 99 triệu đồng, đồng thời tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến đứng tên bà T. và dùng số điện thoại của Linh để mở tài khoản nhận tiền giải ngân. Với lý do tạo hợp đồng, Linh mượn điện thoại của bà T. lấy mã OTP, rồi tự ký xác nhận hợp đồng trực tuyến để nhận 90 triệu đồng và chuyển tiền sang tài khoản đứng tên mình. Sau đó, Linh nói với bà T. hợp đồng không được duyệt.

Cùng thủ đoạn, ngày 1-9-2023, Linh cũng gặp ông N.V.T (trú xã Cam Lâm, khách hàng cũ của công ty) tại một quán cà phê, dùng số điện thoại của ông T. để nhận mã OTP tạo hợp đồng vay 40 triệu đồng mà không cho ông biết, rồi chiếm đoạt số tiền này...

Lừa đảo 22 khách hàng

Ngày 30-1-2024, qua công tác kiểm soát nội bộ, công ty H phát hiện 27 khách hàng có hợp đồng tín dụng, trong đó 16 người không hề biết mình đứng tên vay tiền trả góp; 11 người có hợp đồng thẻ tín dụng nhưng không nhận được thẻ hoặc không sử dụng thẻ. Kết quả xác minh cho thấy Linh đã tiếp cận các khách hàng ở Khánh Hòa để tư vấn vay vốn, mở thẻ tín dụng. Khi họ đồng ý, Linh chụp ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân của họ, nâng khống khoản vay, tự tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến mang tên khách hàng, tạo mật khẩu đăng nhập, sử dụng số điện thoại của Linh hoặc của khách hàng để nhận mã OTP và tự ký hợp đồng vay trực tuyến. Khi được công ty xét duyệt, giải ngân tiền vào tài khoản khách hàng do Linh lập khống, Linh nói dối hợp đồng vay không thành công và chuyển tiền sang tài khoản của mình để chiếm đoạt. Ngoài ra, một số khách hàng giao cho Linh 5 thẻ tín dụng để hủy thẻ, nhưng Linh không hủy mà lại rút tiền của khách hàng để tiêu xài cá nhân. Tháng 4-2024, công ty H. đã tố giác Linh.

Bị cáo Nguyễn Thị Linh.

Điều tra xác định, từ tháng 2-2023 đến tháng 2-2024, tại tỉnh Khánh Hòa, Linh đã sử dụng thông tin của 22 cá nhân để lập khống hợp đồng vay tiền trả góp và hợp đồng phát hành thẻ tín dụng, chiếm đoạt của công ty H. hơn 900 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, hằng tháng, Linh thanh toán một phần tiền vay của các hợp đồng. Linh đã bồi thường 100 triệu đồng.

Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Linh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Theo Báo Khánh Hoà