Bitcoin thủng mốc 80.000 USD, bốc hơi hơn 100 tỷ USD vốn hóa

Trong phiên 31/1, đồng bitcoin lao dốc xuống dưới mức 80.000 USD và chạm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 4/2025 như một phần của đợt giảm giá diện rộng đối với các tài sản kỹ thuật số.

Tại New York, đồng bitcoin đã giảm 10% xuống mức 75.709,88 USD. Đồng ether, tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai, giảm tới 17% giá trị và đồng solana có thời điểm cũng giảm hơn 17%.

Theo dữ liệu từ đơn vị cung cấp dữ liệu tài sản kỹ thuật số CoinGecko, đợt bán tháo này đã khiến thị trường tiền mã hóa bốc hơi khoảng 111 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Đồng USD đã suy yếu trong phần lớn tháng 11/2026 khi các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với rủi ro chính sách từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng diễn biến này vẫn ít có tác dụng trong việc vực dậy tâm lý thị trường tiền mã hóa.

Song song với đà giảm của tiền mã hóa, thị trường kim loại quý cũng ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong ngày 30/1 (giờ Mỹ). Giá bạc giảm hơn 30%, lùi về mức 75 USD/ounce ngay sau khi vừa lập đỉnh lịch sử 120 USD/ounce. Giá vàng giảm hơn 10%, xuống còn 4.718 USD/ounce từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce. Giá bạch kim và giá palladium cũng lần lượt giảm 24% và 20%.