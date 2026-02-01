LẰN RANH: Cái giá đắt sau giao dịch cho thuê tài khoản

Bắt đầu từ một tin nhắn lạ trên mạng xã hội đề nghị thuê tài khoản ngân hàng với giá 2 triệu đồng/tháng, H. đã tặc lưỡi đồng ý vì nghĩ đơn giản: "Tài khoản 0 đồng, mình không lừa ai thì không sao". Thậm chí, H. còn rủ thêm 2 người bạn cùng tham gia để hưởng hoa hồng.

Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, H. nhận giấy triệu tập từ cơ quan công an. Tài khoản mang tên H. được xác định là nơi trung chuyển hơn 5 tỉ đồng của một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Tại cơ quan điều tra, mọi lời thanh minh "không biết gì" của H. đều trở nên yếu ớt trước bằng chứng là các giao dịch mang danh chính chủ.

Câu chuyện của H. phơi bày một thực tế nguy hiểm: nhiều người trẻ lầm tưởng rằng chỉ cần không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo thì sẽ vô can. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác chính là trao "chìa khóa" để tội phạm hoạt động dưới danh nghĩa của mình. Hậu quả pháp lý của hành vi này vô cùng nặng nề.

Về xử phạt hành chính, theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP), hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng. Nếu cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên (chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự) có thể bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng.

Đáng lo ngại hơn là trách nhiệm hình sự. Nếu tài khoản cho thuê bị lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo hoặc đánh bạc, chủ tài khoản có thể bị truy cứu về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" (điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015). Nghiêm trọng hơn, nếu cơ quan chức năng chứng minh được chủ tài khoản tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà chủ tài khoản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có thì chủ tài khoản có thể trở thành đồng phạm với vai trò giúp sức trong các tội danh như: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".

Để không đánh mất tương lai vì vài triệu đồng lợi nhuận trước mắt, mỗi người dân cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không": Không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hay giấy tờ tùy thân; không công khai hình ảnh, căn cước công dân, thông tin tài khoản lên mạng xã hội; không tham gia các hội nhóm "việc nhẹ lương cao" liên quan đến chuyển, nhận tiền hộ.

Tài khoản ngân hàng chính là "căn cước tài chính" của mỗi công dân. Bảo vệ nó là bảo vệ sự an toàn pháp lý và danh dự của chính mình, tránh biến bản thân từ người lương thiện thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.



