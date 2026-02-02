Người dân ngày càng ít giao dịch máy ATM, các nhà băng giảm bớt số lượng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau thời gian triển khai Quyết định số 1813 (Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025), hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển khá mạnh, nhiều con số ấn tượng vượt các mục tiêu đề ra.

Trong đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP (vượt mục tiêu đề ra tại Quyết định 1813).

Sô ́lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hàng năm tăng tương ứng 58,86% và 24,36% (vượt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813);

Trong giai đoạn 2021-2025, bình quân hàng năm, giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị; giao dịch qua kênh QR Code tăng tương ứng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị (vượt các mục tiêu đề ra)

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 86,97% (vượt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813). Tính đến tháng 12 năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân đạt trên 232 triệu tài khoản (tăng 13,68% so với cùng kỳ năm 2024)

Tỷ lệ TTKDTM trong thương mại điện tử đến cuối năm 2024 đạt 66,8%5 (đạt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813).

Hiện 100% cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí thông qua hệ thống ngân hàng; 82% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức TTKDTM (vượt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813)…

Trong năm 2025 so với năm 2024, hoạt động TTKDTM tiếp tục tăng trưởng khá. Giao dịch TTKDTM tăng 42,21% về số lượng và 22,65% về giá trị; qua kênh Internet tăng 53,95% về số lượng và 35,75% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 36,62% về số lượng và 20,07% về giá trị, trong đó qua phương thức QR code tăng 50,94% về số lượng và 124,06% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,07% về số lượng và 56,55% về giá trị; qua Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 24,33% về số lượng và 7,71% về giá trị.

Tính đến tháng 12 năm 2025, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành đạt trên 164 triệu thẻ (tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024). Trong giai đoạn 2021-2025, bình quân hàng năm, số lượng giao dịch nội địa qua thẻ ngân hàng tăng khoảng 13,9%; với giá trị giao dịch tăng 12,08%.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng ATM giảm 1,09% so với năm 2024; số lượng POS tăng 19,86% so với năm 2024. Trong năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 17,30% về số lượng và giảm 6,02% về giá trị so với năm 2024. Qua đó cho thấy tiền mặt đang dần được thay thế trong cuộc sống hàng ngày.