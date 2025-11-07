Bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận, đại lý lên mạng tìm khách: Hé lộ tiền thưởng “khủng”

Mới đây, nhiều cư dân mạng bất ngờ khi một chủ đại lý vé số ở TP.HCM đăng tải thông tin trên mạng để tìm người trúng xổ số.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Yến Trâm cho hay đã bán ra 140 tờ vé số trúng giải của đài Đồng Nai, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5/11.

140 tờ vé số này có 5 số cuối là 22080, trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng của 140 tờ vé số này là 4,2 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý Yến Trâm cho hay đã bán và phân phối cho các bạn hàng hết 140 tờ vé số trúng giải nhất. Đến ngày 5/11 mới chỉ có 1 người mua 1 tờ trúng 30 triệu đồng đến đổi thưởng. Do đó, chị đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số có dãy số này dò kết quả và đến nhận thưởng.

140 tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng/giải đã được bán ra.

Trước đó, một người phụ nữ ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đã bất ngờ trở thành tỷ phú sau khi mua tờ vé số trúng giải độc đắc. Tờ vé số mang lại may mắn cho người phụ nữ mang dãy số 651817 của đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25/10. Giải thưởng trị giá lên tới 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết, chủ nhân giải thưởng không thường xuyên mua vé số. Trước đó, bà này mua ủng hộ người bán vé số dạo 1 tờ trong lúc đang đi chợ. Sau khi mua xong, người phụ nữ bỏ vé số vào trong túi rồi quên dò.

1 tuần sau, bà này mới nhớ ra tờ vé số nên đem ra dò kết quả, không ngờ lại trúng độc đắc. Gia đình người phụ nữ đã gọi điện cho chủ đại lý vé số nhờ đến nhà đổi thưởng. Người phụ nữ nhận toàn bộ tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản.