Người đàn ông trúng độc đắc 4 tỷ đồng, đi đổi thưởng thì được thông báo: "Vé số này dùng cho mục đích giải trí, không có giá trị nhận thưởng”

Mới đây, một người dân ở thành phố Tô Châu (Trung Quốc) đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi tưởng rằng mình trúng độc đắc gần 4 tỷ đồng, nhưng thực tế lại cầm trên tay một tấm thẻ cào giả.

Vé số cào của Trung Quốc

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này mua hai tấm vé số cào tại một quầy bán hàng rong trong ga tàu điện ngầm. Khi cào lớp phủ bạc, anh bất ngờ thấy dòng chữ “trúng thưởng 1.000.000 NDT” (tương đương khoảng 3,7 tỷ đồng). Quá phấn khích, anh lập tức tra thông tin trên mạng và phát hiện phần thưởng có thể đổi ngay tại Trung tâm Quản lý Thể thao Xổ số thành phố Tô Châu. Tin chắc đây là vận may hiếm có, anh thậm chí xin nghỉ làm để đi nhận thưởng.

Thế nhưng, niềm vui chóng tàn. Khi mang tấm vé số trúng thưởng đến quầy đổi thưởng, nhân viên chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường: mẫu thiết kế và chất liệu giấy của tấm vé này khác hẳn so với vé số thể thao thật. Sau khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện trên tấm vé có in phần “hướng dẫn mua” trông giống hệt vé thật, nhưng bên trong lại ẩn dòng chữ nhỏ ở góc dưới: “Sản phẩm này là thẻ cào giải trí, chỉ dùng cho mục đích trả thưởng.”

Điều đó đồng nghĩa với việc giải thưởng 1 triệu NDT này của anh hoàn toàn không có giá trị.

Nhân viên trung tâm cho biết, người đàn ông này vốn không có thói quen mua vé số. Lần này, anh chỉ ngẫu hứng mua hai tấm từ một người bán dạo trong ga tàu điện. Khi thấy mình trúng thưởng lớn, anh quá phấn khích nên không kiểm tra kỹ chi tiết trên tấm vé, dẫn đến cú vỡ mộng đáng tiếc.

Không chỉ một trường hợp bị lừa

Không chỉ riêng trường hợp trên, Trung tâm Quản lý Xổ số Thể thao thành phố Tô Châu cho biết gần đây họ đã tiếp nhận nhiều tấm vé số trúng thưởng giả có hình thức tương tự.

Trước đó, một cụ ông đã nhặt được một tấm vé cũng ghi “trúng 1.000.000 NDT”. Với tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh mất, ông cụ chủ động mang tấm vé đến trung tâm và nói muốn nộp lại cho Nhà nước. Sau khi kiểm tra, họ đã kiên nhẫn giải thích với cụ ông rằng tấm vé số này thực chất chỉ là thẻ cào giải trí, hoàn toàn không phải vé số thể thao hợp pháp. Dựa trên tình trạng của tấm vé, họ nhận định khả năng cao rằng người mua trước đó phát hiện bị lừa nên đã vứt bỏ, và cụ ông tình cờ nhặt được.

Vé số giả (bên phải) được thiết kế như vé số thật (bên trái)

Những sự việc như vậy cho thấy loại “thẻ cào giải trí” giả dạng vé số thật đang được bày bán khá phổ biến, đặc biệt tại các khu vực đông người như ga tàu, chợ đêm hay khu phố du lịch. Do thiết kế bắt chước gần như y hệt vé số chính thống, nhiều người rất dễ bị đánh lừa, tưởng mình trúng thật.

Thị trường vé số giả tràn lan: Cảnh báo người dân cảnh giác

Phóng viên điều tra phát hiện rằng, chỉ cần gõ các từ khóa như “vé số đạo cụ” hay “thẻ cào trêu chọc” trên các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn của Trung Quốc, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt cửa hàng đang rao bán công khai loại sản phẩm này.

Những tấm vé số giả dạng đạo cụ này được thiết kế vô cùng tinh vi, gần như giống hệt vé số thật. Chúng có nhiều mức thưởng khác nhau như 1 triệu, 200.000 hay 100.000 NDT (tương đương khoảng 3,7 tỷ – 740 triệu – 370 triệu đồng), thậm chí còn có cả phiên bản “không trúng thưởng”. Mỗi tấm được bán với giá chỉ từ 1 đến 3 NDT (tức khoảng 3.700 – 11.000 đồng).

Dù trên trang bán hàng, các chủ shop đều ghi chú rõ ràng những dòng cảnh báo như: “Chỉ dùng để trêu đùa, không có giá trị nhận thưởng” hay “Không phải vé số hợp pháp”, nhưng một số đối tượng xấu đã lợi dụng kẽ hở này để trục lợi.

Chúng thu mua những thẻ cào đạo cụ này rồi mang bán lại qua các quầy hàng rong ở ga tàu điện ngầm hoặc khu phố đông người, khiến người dân dễ nhầm tưởng là vé số thật. Lợi dụng tâm lý mong trúng thưởng của người mua, các đối tượng này đánh lừa thị giác, gây hiểu nhầm và thậm chí thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Quản lý Xổ số Thể thao thành phố Tô Châu đã đưa ra khuyến cáo quan trọng: người dân khi mua vé số cần lựa chọn các cửa hàng được cấp phép hoặc điểm bán chính thức, có biển hiệu và mã số kinh doanh hợp lệ.

Ảnh minh hoạ

Hiện, trung tâm đã báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng, đồng thời kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi buôn bán vé số giả nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, duy trì trật tự và uy tín của thị trường xổ số thể thao.

Từ một tấm vé “trúng thưởng” hóa ra chỉ là trò đùa, câu chuyện ở Tô Châu cho thấy sức hút của giấc mơ đổi đời nhờ vé số vẫn còn rất lớn, và chính điều đó khiến không ít người trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo mới. Khi giấc mơ đổi đời trở thành miếng mồi của kẻ lừa đảo, bài học giản dị nhất dành cho chúng ta là: Hãy tỉnh táo trước những vận may đến quá dễ dàng.

Theo Sohu



