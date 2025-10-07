Kỷ lục xổ số tại Việt Nam vừa xác lập: Đại lý Vĩnh Long "choáng váng"

Kết quả xổ số miền Nam vừa có kỷ lục 420 tờ vé số trúng thưởng

Đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long, vừa gây xôn xao khi xác nhận đã bán ra tới 420 tờ vé số trúng thưởng thuộc kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10. Điều đáng chú ý là tổng số vé trúng này được chia cho 3 khách hàng khác nhau , mỗi người sở hữu 140 tờ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý, cho biết 420 tờ vé này được chia thành ba nhóm trúng thưởng riêng biệt, mỗi nhóm 140 tờ: 140 tờ giải Sáu đài Đà Lạt (4 số cuối là 6491 ) cho 1 khách, với tổng giá trị giải thưởng là 56 triệu đồng . 140 tờ giải Tám đài Đà Lạt cho khách thứ hai. 140 tờ giải Tám đài Kiên Giang cho khách thứ ba.

Theo anh Duy, cả ba khách hàng đều đã đổi thưởng, và hình thức nhận thưởng được thực hiện qua chuyển khoản. Chủ đại lý chia sẻ thêm rằng nhiều khách quen của anh thường mua nguyên một cặp vé số, dẫn đến việc khi trúng thì số lượng vé trúng rất lớn.

Những cọc vé trúng thưởng này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, với nhiều lời chúc mừng gửi đến những người may mắn.

Đây không phải lần đầu xổ số miền Nam có những kỷ lục về số lượng vé số trúng thưởng. Một trường hợp trúng lớn khác cũng được ghi nhận tại Tây Ninh. Đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (tỉnh cũ Long An) cũng thông báo bán trúng 140 tờ giải Tám cho một khách quen, theo cùng kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10. Những tờ vé này có hai số cuối là 18.

Đại diện đại lý Cô Tiên cho biết 140 tờ này thuộc về một khách hàng duy nhất và đang chờ khách liên hệ để đổi thưởng.

Nhiều đại lý ghi nhận số lượng lớn vé trúng thưởng xổ số miền Nam.

Các trường hợp trúng nhiều vé số ở Việt Nam

Việc trúng nhiều tờ vé số độc đắc hoặc số lượng lớn vé giải nhỏ diễn ra thường xuyên ở miền Tây và miền Nam, nơi người chơi có thói quen mua nguyên cọc/xê-ri vé (thường là 10 hoặc 14 tờ có cùng dãy số, khác ký hiệu):

Đã từng có nhiều trường hợp ghi nhận người trúng 10, 12, hoặc 14 tờ vé số độc đắc cùng một kỳ quay của xổ số truyền thống. Một công nhân ở Vĩnh Long từng trúng 14 tờ giải độc đắc của đài Bình Thuận, tổng giá trị sau thuế lên đến hơn 25 tỷ đồng.

Một trường hợp khác ở Vĩnh Long cũng đã trúng 5 tờ vé số độc đắc, tổng tiền thưởng là 10 tỉ đồng (trước thuế). Tương tự như câu chuyện của đại lý Duy, nhiều khách hàng mua theo lô có thể trúng cùng lúc hàng trăm vé các giải phụ (giải Tám, giải Bảy, giải Sáu, giải An ủi), tích lũy thành một số tiền đáng kể.

Các trường hợp trúng số "khủng" trên thế giới

Trên thế giới, đặc biệt là các nước có loại hình xổ số lớn như Powerball hay Mega Millions của Mỹ, có những câu chuyện trúng số gây chấn động hơn:

Trúng nhiều lần nhờ công thức toán học:

Ông Stefan Mandel, một nhà kinh tế người Romania, đã nổi tiếng vì tìm ra công thức toán học để mua tất cả các tổ hợp số khả thi. Ông đã trúng giải độc đắc tới 14 lần trên khắp thế giới.

Cả làng cùng trúng độc đắc :

Vào năm 2011, tại làng Sodeto, Tây Ban Nha, có tới 165 người cùng nhau trúng giải độc đắc của Xổ số Giáng sinh (El Gordo), tổng giải thưởng lên đến hơn 3.000 tỉ đồng. Trúng nhiều vé độc đắc do mua theo hệ thống:

Năm 2012, bà Virginia Fike ở Virginia (Mỹ) đã trúng hai giải 1 triệu USD trong cùng một kỳ quay của Powerball sau khi mua hai tờ vé với các con số ngẫu nhiên nhưng chọn cùng một tùy chọn tiền thưởng (thường là các trường hợp may mắn khi nhân đôi số tiền thưởng).

Trúng hai lần trong cùng ngày :

Cặp vợ chồng Stephen và Terri Weaver từng trúng hai lần trong cùng một ngày, với tấm vé đầu tiên trúng 1 triệu USD và tấm thứ hai trúng 50.000 USD.