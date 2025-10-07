2 loại cây cảnh tưởng bình dị nhưng là "báu vật" người giàu thích mê: Không chỉ đẹp, còn là biểu tượng hút đầy tài lộc phú quý, tốt sức khỏe cả nhà

Những loài cây này nổi tiếng vừa đẹp, vừa dễ chăm sóc đến khó tin, thậm chí bạn chỉ cần xin một nhánh nhỏ, đem cắm xuống đất hoặc vào nước, vài tuần sau đã có một chậu cây xanh tươi mướt mát. Theo thời gian, khi cây phát triển mạnh, giá trị của chúng có thể tăng cao, trở thành vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa thịnh vượng và bình an cho gia chủ.

1. Trầu bà đế vương kim cương

Trong thế giới cây cảnh, trầu bà đế vương kim cương, hay còn gọi là trầu bà kim cương (Philodendron Birkin), được xem như biểu tượng của sự sang trọng và quyền quý. Loài cây này có nguồn gốc từ các khu rừng nguyên sinh tại Indonesia và đảo Solomon, thuộc họ Ráy (Araceae).

Khác với các giống trầu bà thông thường, trầu bà đế vương kim cương sở hữu bộ lá dày, bóng mướt, với các vân trắng hoặc vàng xen kẽ trên nền xanh ngọc lục bảo. Khi ánh sáng chiếu lên, từng chiếc lá như phản chiếu ánh kim, toát lên vẻ thanh nhã và quý phái.

Cây đặc biệt dễ trồng, chỉ cần cắt một đoạn thân khỏe, cắm xuống đất tơi xốp, thoáng khí, tưới nước đều và đặt nơi râm mát, khoảng một tháng sau rễ non sẽ mọc ra. Với khả năng sinh trưởng mạnh trong môi trường ẩm, cây thích hợp cả với những người mới bắt đầu tập chăm cây.

Trầu bà đế vương kim cương vừa sở hữu vẻ đẹp sang trọng, vừa được xem là “báu vật phong thủy” mang lại năng lượng tích cực. Trong quan niệm Á Đông, cây tượng trưng cho sự bền bỉ, phát triển không ngừng và sự sung túc trong gia đạo. Người ta tin rằng đặt chậu cây này ở phòng khách, ban công hoặc gần cửa ra vào sẽ giúp xua đuổi tà khí, thu hút may mắn và tài lộc.

Bên cạnh giá trị phong thủy, trầu bà đế vương còn là một “máy lọc không khí tự nhiên”. Nhiều nghiên cứu cho thấy cây có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không gian như formaldehyde, lưu huỳnh đioxit hay carbon monoxide, giúp môi trường sống trong lành hơn.

Về chăm sóc, cây ưa đất hơi chua, tơi xốp; hỗn hợp rêu than bùn trộn đá trân châu theo tỷ lệ 3:1 được xem là lý tưởng. Cây không chịu được úng nên cần đảm bảo thoát nước tốt. Khi đặt nơi có ánh sáng nhẹ, những đường vân trắng bạc trên lá càng nổi bật, mang lại cảm giác sinh khí và tươi mới cho không gian sống.

2. Cây phất dụ (cây phát tài phát lộc)

Song hành với trầu bà đế vương kim cương, cây phát tài phát lộc hay cây phất dụ cũng là lựa chọn được nhiều người yêu phong thủy ưa chuộng. Dân gian quan niệm trồng cây này trước hoặc sau nhà có thể đem lại bình an, thịnh vượng và xua tan điềm dữ.

Với dáng cây thẳng, khỏe khoắn, lá xanh bóng và vươn lên đầy sức sống, cây phất dụ được xem là biểu tượng cho sự thành công và phát triển bền vững. Người ta thường đặt cây ở lối vào, phòng làm việc hoặc ban công để thu hút năng lượng tích cực và tạo cảm giác an lành.

Việc nhân giống loại cây này cũng vô cùng đơn giản: chỉ cần chọn một cành dài khoảng 20 cm, bỏ phần lá phía dưới rồi cắm xuống đất ẩm, tránh nắng gắt. Chỉ sau khoảng 3 – 4 tuần, rễ mới sẽ mọc ra, báo hiệu cây bắt đầu bén đất.

Cây ưa ánh sáng khuếch tán, không chịu được nắng trực tiếp nên nên đặt ở nơi thoáng sáng, cách cửa sổ chừng 1 – 2 mét. Mỗi tháng bón thêm một ít phân lỏng loãng trong giai đoạn cây phát triển mạnh (thường là mùa xuân – hè), giúp cây tươi tốt và duy trì dáng đẹp. Khi thời tiết se lạnh, nên ngừng bón phân để tránh làm tổn thương rễ.

Người trồng lâu năm thường nói rằng, “nhà có cây phát tài, tâm cũng dễ an hơn”. Không chỉ mang màu xanh dịu mát cho không gian, cây còn giúp gia chủ cảm thấy thư thái, cân bằng sau một ngày dài làm việc.

Từ xa xưa, người Á Đông đã xem cây xanh là biểu tượng của sinh khí – càng tươi tốt thì vận may càng dồi dào. Lá trầu bà đế vương kim cương rộng và bóng như bàn tay dang ra, tượng trưng cho việc đón nhận tài lộc. Còn những cành phất dụ vươn cao lại gợi lên hình ảnh của ý chí, nỗ lực và khát vọng vươn lên.

Khi ánh nắng sớm chiếu qua lớp lá mướt mát, không chỉ không gian mà cả tâm trạng con người cũng được “nạp năng lượng”. Cây cối xanh tươi khiến căn nhà trở nên sống động, đầy hơi thở tự nhiên, điều mà không món đồ trang trí hiện đại nào có thể thay thế.

Thực ra, điều quý giá nhất mà hai loài cây này mang lại không chỉ là tài lộc hay phong thủy, mà còn là bài học về sự kiên trì và chăm sóc. Giống như cuộc sống, may mắn không tự đến mà được “ươm mầm” mỗi ngày bằng sự quan tâm và nỗ lực. Khi bạn kiên trì chăm chút từng nhánh lá, chúng sẽ đáp lại bằng sức sống mãnh liệt, trở thành “người bảo vệ” thầm lặng của tổ ấm.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.)