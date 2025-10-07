Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rầm rộ chuẩn bị cho 1 “siêu điểm đến” hoành tráng tại TP.HCM

Hạ tầng tỷ đô mở đường cho “siêu điểm đến”

Những năm tới, diện mạo của Cần Giờ sẽ thay đổi mạnh mẽ khi các tuyến hạ tầng chiến lược đồng loạt triển khai, tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh giữa trung tâm TP.HCM, Vũng Tàu và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Điểm nhấn đầu tiên là tuyến đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng – Cần Giờ, vận hành với vận tốc lên tới 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đô thị sôi động Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ chỉ còn 12 phút. Đây sẽ là tuyến giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam, đưa du khách từ phố thị đến thiên đường biển chỉ trong tích tắc.

Song song đó, cầu Cần Giờ – dự kiến khởi công vào năm 2026 – sẽ thay thế phà Bình Khánh, giảm tải áp lực giao thông, mở thêm lựa chọn di chuyển đường bộ thuận tiện và an toàn hơn.

Đặc biệt, đề xuất đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu của Vingroup được xem là “đòn bẩy vàng” để đưa Cần Giờ vào bản đồ du lịch khu vực. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương chỉ còn 10 phút, biến Cần Giờ trở thành điểm trung chuyển lý tưởng, nơi khách du lịch từ TP.HCM đến Vũng Tàu và ngược lại đều dừng chân, nghỉ dưỡng, vui chơi và mua sắm.

Không chỉ dừng lại ở đường bộ, hệ thống taxi đường thủy từ Bến Bạch Đằng (quận 1) men theo sông Sài Gòn đến bến Bình Khánh với tần suất 20 phút/chuyến sẽ tạo nên trải nghiệm di chuyển độc đáo, gắn liền với bản sắc sông nước phương Nam. Trong tương lai, liên kết đường không từ sân bay quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Bến Lức – Long Thành cũng sẽ giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận Cần Giờ.

Nhờ hạ tầng “siêu kết nối” ấy, Cần Giờ không chỉ là vùng ven yên bình mà còn đang vươn mình trở thành trung tâm du lịch – kinh tế biển mới của TP.HCM.

Theo thống kê, năm 2024, Vũng Tàu đón hơn 16,1 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 17.300 tỉ đồng. Năm 2025, con số dự kiến tăng lên hơn 18,3 triệu lượt khách. Với vị trí trung tâm giữa TP.HCM và Vũng Tàu, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ chia sẻ và thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trở thành “siêu điểm đến” mới của khu vực phía Nam.

Thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với loạt công trình biểu tượng

Với quy mô 2.870 ha, Cần Giờ sẽ sở hữu các công trình biểu tượng, cùng những kỳ quan tiện ích mang tầm vóc toàn cầu.

Đầu tiên, không thể không kể đến Nhà hát Sóng Xanh, Blue Waves Theatre, lấy cảm hứng từ sự chuyển động của nước giữa vùng sinh quyển rừng ngập mặn, do Gensler – công ty tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới – thực hiện. Nhà hát trải rộng trên 7 ha, gồm hai nhà hát quy mô 3.500 và 1.500 chỗ ngồi, cùng khu quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người. Đây sẽ là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, lễ hội quốc tế và các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn kỳ vĩ nhất là thiên đường biển nhân tạo Paradise Lagoon rộng 800 ha – lớn nhất thế giới. Với công nghệ lọc nước biển công suất lên tới 100.000 m³/giờ, hồ có thể mở thông với đại dương vào mùa khô và tự làm sạch vào mùa mưa, mang đến làn nước xanh ngắt quanh năm. Từng biệt thự tại đây đều có bãi biển riêng, tạo cảm giác như sống giữa “Maldives của Việt Nam”.

Bên cạnh đó, hai sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế – sân West Sunset do huyền thoại Tiger Woods tư vấn và sân East Sunrise do kiến trúc sư Robert Trent Jones thiết kế – hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến của giới thể thao và doanh nhân thượng lưu.

Không dừng lại ở đó, Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour sẽ trở thành nơi đón các du thuyền sang trọng, kết nối Cần Giờ với mạng lưới du lịch biển Đông Nam Á.

Cần Giờ cũng hướng đến trở thành trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu châu Á với tổ hợp “multi-park resort” 122 ha, gồm công viên Lễ hội toàn cầu, công viên nước chủ đề Hybrid, rạp phim Vortex 360 độ đầu tiên Đông Nam Á, và vườn thú Safari ven đô – nơi sinh sống của hàng nghìn cá thể quý hiếm. Đặc biệt, “Thế giới băng giá” và khu trượt tuyết Winter Wonderland rộng 30.000 m² sẽ mang đến trải nghiệm mùa đông giữa lòng miền nhiệt đới – một điểm đến có một không hai tại Việt Nam.

Không gian xanh cũng là linh hồn của dự án, với bộ sưu tập 5 đại công viên chủ đề, bao gồm Quảng trường Lễ hội Biển – nơi tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô quốc tế. Cùng với đó là hệ thống công viên cộng đồng, khu thể thao và không gian sinh thái, tạo nên môi trường sống bền vững và thân thiện.

Hệ sinh thái “tất cả trong một”

Cần Giờ không chỉ được quy hoạch là khu du lịch, mà còn hướng tới trở thành hệ sinh thái “tất cả trong một” với hơn 2 triệu m² diện tích văn phòng, thương mại và khách sạn. Tòa tháp 108 tầng – top 10 cao nhất thế giới – sẽ là điểm nhấn kiến trúc, tích hợp khu văn phòng hạng A, khách sạn siêu sang và khối thương mại sôi động.

Đặc biệt, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng với 7.000 phòng, quy tụ hơn 20 thương hiệu quốc tế hàng đầu, sẽ giúp Cần Giờ trở thành điểm đến MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) lớn nhất Việt Nam.

Với quy mô, tầm nhìn và sự đầu tư đồng bộ chưa từng có, Cần Giờ đang được định hình như một biểu tượng du lịch mới của TP.HCM, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện nghi hiện đại.