Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 đồng chí giưc chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Cụ thể, tại Quyết định số 1868 - QĐNS/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Quyết định số 1851 - QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Quyết định số 1852 - QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Như vậy, với sự bổ sung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 hiện có 17 ủy viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã được Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 3526-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đô Lương thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công đồng chí Ngọc Kim Nam giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, từ ngày 5/3/2020.