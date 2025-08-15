Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Khánh Hòa

Ngày 15/8, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Huyền - nguyên Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hoà), và ông Võ Đình Vinh - nguyên Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hoà).

Ông Lê Huyền.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Lê Huyền và ông Võ Đình Vinh sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà phân công.

Ông Lê Huyền sinh năm 1972; quê quán tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai). Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Vào tháng 12/2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huyền được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016–2021.

Ông Võ Đình Vinh (đứng) phát biểu tại một cuộc họp của tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ảnh T.C.

Ông Võ Đình Vinh sinh năm 1977, quê quán ở tỉnh Ninh Thuận (cũ). Trước khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bác Ái (từ ngày 15/8/2024), ông từng là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Hiện nay ông Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa.