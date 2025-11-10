Bán căn chung cư được 5 tỷ đồng, nữ nhân viên văn phòng đầu tư cổ phiếu, tiền ảo, sàn vàng online...một năm sau lỗ 4 tỷ: “Tôi nên đầu tư gì tiếp?”

"Tôi năm nay 34 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Thu nhập ổn định, nhưng nhiều năm qua tôi luôn có cảm giác bất an khi nhìn giá nhà, giá đất liên tục tăng. Năm ngoái, khi căn hộ 70m² tôi đang ở tại Hà Nội được trả giá cao, tôi quyết định bán, thu về tròn 5 tỷ đồng. Ai cũng bảo tôi "bán đúng lúc", còn tôi khi đó mơ mộng rằng mình đang đứng trước cơ hội đổi đời.

Tôi nghĩ, nếu chỉ gửi ngân hàng thì tiền sẽ mất giá vì lạm phát. Tôi đọc hàng loạt bài viết, tham gia các hội nhóm đầu tư, nghe lời khuyên "không bỏ trứng vào một giỏ". Thế là tôi chia nhỏ số tiền ra: 500 triệu đầu tư chứng khoán, 500 triệu vào tiền ảo, 3 tỷ cho sàn vàng online, và 1 tỷ để kinh doanh thời trang. Tôi tin rằng nếu kênh này lỗ thì kênh khác sẽ bù lại. Nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi tưởng.

Với chứng khoán, tôi bắt đầu bằng vài mã "được khuyến nghị" trên mạng. Thấy người khác lãi, tôi cũng hùa theo. Cổ phiếu vừa giảm, tôi vội bán cắt lỗ; thấy tăng lại lao vào mua. Tôi giao dịch liên tục, không có chiến lược rõ ràng. Kết quả, người ta lãi, còn tôi âm gần nửa tài khoản. Lúc đó tôi mới hiểu mình không hề đầu tư, mà chỉ đang chạy theo cảm xúc.

Thị trường tiền ảo cũng không khá hơn. Tôi bỏ 500 triệu vào những đồng coin "được đồn sắp bay". Có ngày tài khoản xanh rực, hôm sau lại đỏ lửa. Tôi liên tục đổi coin, cắt lỗ rồi mua lại, nhưng càng cố gỡ càng thua. Sau vài tháng, tài khoản chỉ còn một nửa, và tôi gần như kiệt sức.

Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào vàng, nghĩ đây là kênh trú ẩn an toàn. Nhưng thay vì mua vàng thật, tôi tham gia sàn vàng online, giao dịch ký quỹ với đòn bẩy cao. Chỉ cần giá đảo chiều nhẹ, tài khoản đã bốc hơi hàng trăm triệu. Tôi nạp thêm tiền để "gỡ", nhưng càng gỡ càng mất. Cuối cùng, gần 3 tỷ đồng của tôi biến mất chỉ trong vài tháng.

Phần còn lại, tôi dành cho niềm đam mê – thời trang. Tôi mở một cửa hàng nhỏ, nhập hàng, thuê nhân viên, chạy quảng cáo. Thời gian đầu có khách, nhưng chi phí mặt bằng, hàng tồn và quảng cáo online nhanh chóng ăn mòn vốn. Tôi đóng cửa sau vài tháng, chỉ thu hồi được một phần nhỏ.

Giờ đây, sau một năm, trong tay tôi chỉ còn hơn 1 tỷ đồng. Tôi không muốn gửi tiết kiệm, vì vẫn còn hy vọng có thể "làm lại". Nhưng càng nhìn lại, tôi càng hiểu rằng mình đã mất tiền không phải vì thiếu may mắn, mà vì thiếu kiến thức và kế hoạch. Tôi vẫn muốn đầu tư, nhưng lần này, tôi muốn bắt đầu một cách tỉnh táo hơn, chậm lại, học kỹ hơn, và chỉ chọn những kênh mà mình thật sự hiểu rõ.

(Chị V.T.M.N 34 tuổi, nhân viên văn phòng chia sẻ)