Bản chất của việc kiếm tiền gói gọn trong 4 điều này, sớm hiểu ra có thể giúp bạn tiết kiệm 10 năm tuổi trẻ

Li Guoping - Giáo sư tại Đại học Tài chính và Kinh tế (Trung Quốc) từng nói: " Nếu bạn muốn tích lũy của cải và trở nên giàu có, làm việc chăm chỉ thôi là chưa đủ, mà còn phải hiểu bản chất của kiếm tiền”.

Vậy bản chất của việc kiếm tiền là gì?

1 - Cần cù chịu có một cách có chiến lược

Vào những năm 1990s, khái niệm "Người lao động nghèo" bắt đầu được nhắc tới. Nó đề cập đến những người làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày nhưng mức sống không cao và mãi vẫn chưa thể thoát nghèo dù có làm nhiều công việc bán thời gian cùng lúc.

Chàng trai trẻ Tiêu Sơn trong phim tài liệu “Người lao động nghèo” là đại diện tiêu biểu cho nhóm người này. Tiêu Sơn tốt nghiệp một trường cao đẳng công lập. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh đảm nhận nhiều công việc cùng lúc nhưng sau 4 năm làm việc ngày đêm, cuộc sống của anh ngày càng trở nên khó khăn.

Lý do khiến Tiêu Sơn chưa thể thoát nghèo chỉ có 1: Không có kinh nghiệm đúng chuyên môn nên chỉ có thể xin được những công việc làm thêm với mức lương tối thiểu tính theo giờ.

Sau 4 năm cật lực lao động mà cuộc sống vẫn cứ khó khăn, Tiêu Sơn chỉ biết thở dài: "Dù bạn có làm việc chăm chỉ đến đâu, bạn vẫn không thể có được cuộc sống ổn định. Bạn thậm chí còn không thể có bất kỳ kỳ vọng nào cho tương lai" .

Không khó để nhận ra Tiêu Sơn không có chiến lược kiếm tiền. Thay vì lựa chọn những công việc có thể không trả lương cho mình ngay lập tức, nhưng lại cho mình kinh nghiệm và kỹ năng, Tiêu Sơn ưu tiên chọn những công việc ra tiền tức khắc, dù khoản tiền đó cũng chẳng đủ để anh sống trong 1 tháng.



Cần cù một cách có chiến lược là bài học quan trọng đầu tiên về bản chất của kiếm tiền là vì thế.

2 - Sĩ diện là thứ vô giá trị khi bạn vẫn còn phải lo từng bữa ăn

Một vị cổ nhân từng nói thế này: “Khi bạn hạ thấp thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó có nghĩa là bạn đang sống lý trí. Khi bạn có thể dùng tiền để lấy lại thể diện, nghĩa là bạn đã thành công. Khi bạn có thể kiếm tiền nhờ thể diện của mình, điều đó cho thấy bạn là một người thành công có tầm ảnh hưởng.

Nhưng khi bạn vẫn đang tận hưởng các cuộc vui, khoe khoang về bản thân, giả vờ về khối tài sản cũng như thể diện của chính mình, thực sự là bạn đang chẳng có gì cả”.

Không ít người chọn “gói ghém” tình hình tài chính bấp bênh, thiếu ổn định của bản thân bằng vẻ ngoài hào nhoáng mà không hiểu rằng: Khi người ta nghèo, vẻ bề ngoài thực ra lại là thứ ít quý giá nhất.

Trong tiểu thuyết "Cuộc đời" của Lu Yao, có một nhân vật tên Gao Jialin - Người từng là giáo viên ở một trường tư thục, nhưng sau đó bị mất việc và trở thành nông dân. Sau khi về quê, anh luôn cảm thấy mình là người có văn hóa, không thể nào làm việc đồng áng tay chân để kiếm sống. Cha anh nhờ anh đi bán bánh bao ở thị trấn để phụ giúp gia đình, nhưng khi đến chợ, anh trốn chỗ này chỗ kia vì sợ gặp người quen. Và thế là anh chẳng bán được chiếc bánh bao nào trong ngày hôm đó.



Sau này, anh biết được gia đình mình thậm chí không có đủ tiền mua 1 hũ muối. Chính điều đó đã khiến Gao Jialin “tỉnh ra”. Anh làm tất cả những việc có thể, không ngại ngay cả khi phải ngồi bán phân bón hay cuốc đất ruộng. Cuối cùng cũng có 1 vụ mùa bội thu và gia đình anh đã thoát khỏi cảnh đói ăn, dần có cuộc sống đủ đầy hơn.

3 - Kết bạn với người giỏi hơn mình chính là đang tích lũy vốn

Gu Junhui - Vị doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc từng nói: “Khối tài sản lớn nhất bạn có thể đạt được trong kiếp này chính là trung bình cộng tài sản của 10 người bạn thường xuyên giao thiệp, làm việc cùng” .

Chuyện kiếm tiền và làm giàu cũng hệt như việc “hãy cho tôi biết bạn thân của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào”.

Năm 2005, Zhang Yiming tốt nghiệp Đại học và chuyển tới Bắc Kinh làm việc. Khi mới vào công ty, anh chỉ là một lập trình viên bình thường, nhưng 1 năm sau đó, anh đã được thăng chức làm quản lý của 1 phòng ban có 40 nhân sự.

Nhiều người thắc mắc tại sao Zhang Yiming có thể thăng tiến nhanh như vậy? Ngoài nỗ lực cống hiến, chăm chỉ làm việc hết mình, Zhang Yiming còn kết giao với những người có nền tảng học thức và kinh nghiệm làm việc tốt hơn mình. Khi đó, những người làm việc với anh hầu hết đều là du học sinh từ những trường đại học danh giá trên thế giới, như Đại học Stanford chẳng hạn.

Tiếp xúc với những con người ấy khiến Zhang Yiming cảm thấy như một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, Zhang Yiming xin được tham gia các cuộc họp và thảo luận ý tưởng, ngay cả khi đó là công việc của bộ phận khác.



Trong 1 năm ấy, Zhang Yiming giống như miếng bọt biển hút nước, không ngừng nhận được cảm hứng từ những người giỏi hơn mình nhằm nâng cao năng lực của bản thân và được thăng chức sớm hơn nhiều so với người ở cùng vị trí.

Warren Buffett từng nói: “Nếu bạn muốn trở thành người chiến thắng, bạn phải chiến đấu với những người chiến thắng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học hỏi từ những người thành công. Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy giao du với những người giàu có” .

Khi xung quanh bạn là những người giàu có, khao khát muốn được giàu có của bạn cũng sẽ mãnh liệt hơn nhiều. Nhờ thế, bạn có thể sẽ sớm trở nên giàu có nếu biết cách nỗ lực không ngừng nghỉ.

4 - Thái độ biết ơn tạo ra vận may

Peng Kaiping - Trưởng khoa Tâm lý học tại Đại học Thanh Hoa từng nói thế này trong một cuộc phỏng vấn: “Duy trì và nuôi dưỡng lòng biết ơn chính là đang tích lũy của cải cho bản thân mình” .

Nhiều người thường đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài về sự nghèo khó của bản thân: Do số phận tôi sinh ra đã thế, do tôi kém may mắn,... Chính bởi cách tư duy này mà họ luôn cảm thấy thiếu thốn, kèm theo thái độ hằn học, khó chịu với tất thảy mọi thứ xung quanh.

Trái lại, những người có thái độ biết hơn lại luôn hăng hái, nhiệt tình với mọi người, mọi vật xung quanh. Lòng tốt mà họ thể hiện ra cuối cùng sẽ được bao quanh bởi những phước lành.

Có câu chuyện thế này: Ở trụ sở của Microsoft, có một cô nhân viên dọn dẹp thời vụ. Cô ấy làm nhiều việc nhất, kiếm được ít lương nhất, nhưng lại là người hạnh phúc nhất trong cả tòa nhà. Cô ấy luôn mỉm cười và sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có khả năng, ngay cả khi đó không phải là trách nhiệm của cô ấy.



Bill Gates rất bất ngờ vì điều này và đã hỏi cô: " Điều gì khiến cô có thể hạnh phúc mỗi ngày như vậy?".

Nữ nhân viên vệ sinh liền nói: “Tôi không có trình độ học vấn cao nên rất biết ơn khi công ty có thể giao cho tôi công việc này để tôi có thể hỗ trợ con gái học đại học. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng hết sức để làm tốt công việc. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất vui".

Bill Gates đã vô cùng xúc động sau khi nghe cô nói vậy và ông đã quyết định mời cô trở thành nhân viên chính thức của công ty, thay vì là một nhân viên thời vụ.

Mọi sự may mắn trên đời này thực ra không phải “từ trên trời rơi xuống”. Tất cả đều bắt đầu bằng thái độ của chính chúng ta với mọi thứ xung quanh. Chỉ khi bạn trân trọng lòng tốt của người khác, người khác mới sẵn lòng trao cơ hội cho bạn. Chỉ khi bạn làm mọi việc với thái độ biết ơn, sự may mắn mới tiếp tục đến với cuộc đời bạn.

