Ban đầu chọn Trung Đông, vì sao sự kiện thu hút 80.000 người tham gia, 200 tỷ phú từ châu Âu đổi ý, lựa chọn vịnh Hạ Long là điểm đến?

TP. Hạ Long đang bước vào mùa du lịch thu đông - mùa đẹp nhất trong năm. Để thu hút du khách, bên cạnh những trải nghiệm du lịch truyền thống như tham quan Vịnh Hạ Long, ngành du lịch Hạ Long đã không ngừng phát triển những sản phẩm mới chất lượng, mang đến lựa chọn đa dạng cho du khách.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025” sẽ diễn ra từ ngày 13-19/1/2025, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Đây là một quyết định đặc biệt khi vịnh Hạ Long được chọn làm địa điểm tổ chức, thay vì một quốc gia Trung Đông như kế hoạch ban đầu.

Arsuprema, đơn vị tổ chức sự kiện đến từ Pháp, đã lựa chọn vịnh Hạ Long không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn để gửi gắm thông điệp về bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 80.000 người tham gia, bao gồm nhiều thành phần như nhà hoạch định chính sách, quản lý địa phương, nghệ sĩ, nhà hoạt động môi trường, nhà đầu tư và sinh viên.

Đặc biệt, hơn 200 tỷ phú từ châu Âu và châu Á sẽ góp mặt, tạo nên một dấu ấn đáng chú ý. Nhiều tỷ phú trong sẽ di chuyển đến Hạ Long bằng siêu du thuyền, tạo nên khung cảnh ấn tượng khi các du thuyền neo đậu tại các bãi cát tuyệt đẹp dưới chân núi trong vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Trước đó, lễ công bố sự kiện đã diễn ra vào ngày 16/9 tại Đại sứ quán Pháp, với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc cùng nhiều đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế.

Lễ hội "Nghệ thuật vì Khí hậu" không chỉ là một sự kiện văn hóa và nghệ thuật, mà còn là cơ hội để vịnh Hạ Long khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch và môi trường quốc tế. Việc lựa chọn vịnh Hạ Long làm địa điểm tổ chức lễ hội thể hiện sự đánh giá cao của quốc tế đối với di sản thiên nhiên của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”, TP. Hạ Long cũng xúc tiến nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch trên địa bàn. Điển hình, tháng 11 thành phố sẽ triển khai dịch vụ bay khinh khí cầu (neo cố định) ngắm cảnh vịnh và TP. Hạ Long tại phường Tuần Châu; từ nay đến cuối năm, thành phố cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao quy mô lớn trên địa bàn

Được biết, trên vịnh Hạ Long mỗi ngày có khoảng 4.000 - 6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhưng hầu hết các hoạt động trên vịnh đã trở lại bình thường.

9 tháng đầu năm 2024, TP. Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023).