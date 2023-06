Bản đồ vui chơi "mới toanh" của giới trẻ Hà Nội khiến bao người choáng ngợp, chưa chắc cả hè đã khám phá hết

Mùa hè là mùa của vui chơi thỏa thích, mùa của ước mong được giải nhiệt cùng những trải nghiệm thú vị. Có thể nói, đây chính là dịp lý tưởng để đặt chân đến những bãi biển ngát xanh, những khu vui chơi giải trí độc đáo với đa dạng các loại hình dịch vụ. Bởi vậy mà dường nhưng chẳng mấy ai lựa chọn chốn thành thị ồn ào, đông đúc để tận hưởng ngày hè.

Thế nhưng, với Hà Nội - mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến lại trở thành ngoại lệ khi sở hữu những điểm đến ấn tượng hút chân hội đam mê "xê dịch" từ khắp nơi. Đặc biệt nhất phải kể đến sự xuất hiện của quần thể vui chơi ở phía Đông Hà Nội, nơi được mệnh danh là "thành phố điểm đến" giữa lòng Thủ đô.

Một điểm đến, nghìn trải nghiệm

Một điểm đến "all in one" (tất cả trong một) đang nổi lên trở thành xu hướng du lịch được rất nhiều người yêu thích, nhất là các bạn trẻ và các gia đình bận rộn. Bởi, những chuyến du lịch ngay gần Hà Nội trở thành sự ưu tiên trong các kỳ nghỉ. Thay vì phải lên lịch trình dài ngày thì chỉ cần di chuyển ngay trong thành phố là có thể đắm chìm trong làn nước mát lạnh của biển cả, được thưởng ngoạn cảnh đẹp và thư giãn trong bầu không khí trong lành, rời xa những tất bật, ồn ã của phố thị, check in sống ảo "tẹt ga" mà không cần phải đi xa.

Thấu hiểu ngay được nhu cầu vui chơi thời đại mới thì mới đây, Vinhomes đã công bố quy hoạch Ocean City như tái hiện "thiên đường vui chơi nghỉ dưỡng" ở phía Đông Hà Nội với siêu quần thể 1.200 ha được đồng bộ từ 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 hay còn được gọi bằng những cái tên đầy quen thuộc mà mới lạ: Quận 1, Quận 2, Quận 3.

Dù là 3 quận biển với 3 chất sống riêng biệt nhưng bất cứ tọa độ nào cũng sở hữu bãi biển dài vô tận, những công viên biểu tượng, kiến trúc ấn tượng, các khu dân cư sôi động, mang những sắc màu riêng độc đáo.

Trong đó, Vinhomes Ocean Park 1 mang nhịp sống hối hả và sôi động, nơi được coi là Downtown - "Quận trung tâm", nắm giữ linh hồn đô thị. Hội tụ những tòa cao ốc hiện đại, các dãy shophouse nhộn nhịp… Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm chèo kayak độc đáo ngoài mặt biển. Khi ánh hoàng hôn buông xuống cùng nhau cắm trại Glamping trên biển hồ trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Châu Á, tận hưởng tiệc nướng BBQ, xem ban nhạc trình diễn, nâng ly, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng như đang sống trong các khu resort ở các thiên đường nghỉ dưỡng.

Sôi động không kém nhưng thấm đẫm tinh thần hội hè là "Quận 2" Vinhomes Ocean Park 2 - Midtown. Được xem là "Quận ăn, quận chơi" - Midtown gắn liền với các dãy phố mua sắm sầm uất, quảng trường Kinh Đô Ánh sáng lộng lẫy mang đậm chất Paris hoa lệ và là điểm đến của phồn hoa. Ngoài ra, du khách còn được thỏa sức bơi lội trong làn nước xanh mát, chinh phục các đường trượt nước tốc độ. Đặc biệt, khách tham quan được chứng kiến màn trình diễn đánh sóng quy mô ấn tượng, với độ cao sóng từ 2m đến 3m, bước sóng rộng 15m không khác các vùng biển nhiệt đới nổi tiếng.

Hợp phần cuối cùng của Ocean City là "Quận 3" - Uptown - "Quận nghỉ dưỡng" với đặc quyền mơ ước của mọi người dân miền bắc: tắm biển - nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm với các công viên nước và hệ thống hồ bơi nước mặn trong nhà và ngoài trời độc đáo. Các tín đồ check in sẽ cực kỳ phấn khích trước những cảnh đẹp ở nơi đây và chắc chắn tọa độ này sẽ làm bạn phải nháy cháy máy.

Không chỉ được "kích hoạt" mùa hè bùng nổ với những trải nghiệm giải trí độc đáo mà du khách còn được hòa mình với không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt 4 mùa. Trong năm nay, chuỗi lễ hội chào hè 2023 cũng vừa chính thức bắt đầu và còn kéo dài tới hết tháng 9, với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và nhiều chuỗi sự kiện giải trí đẳng cấp sẽ liên tục được tổ chức tại siêu quần thể đô thị biển 1.200ha.

Chỉ với một tấm bản đồ không lo thiếu chỗ chơi

Với lộ trình di chuyển rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian, Ocean City là địa điểm lý tưởng để các nhóm bạn trẻ, gia đình lựa chọn là nơi vui chơi để vừa nghỉ dưỡng thư giãn dịp cuối tuần, vừa tránh xa khói bụi thành phố. Đặc biệt, ngay từ tháng 6/2023 Vinhomes cũng sẽ bắt đầu triển khai các tour du lịch khám phá và trải nghiệm chuyên biệt, được "may đo" đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu khác nhau như: tour cuối tuần dành cho gia đình, tour sức khỏe, tour ẩm thực….

Nếu lo ngại việc di chuyển đến tọa độ vui chơi khá xa xôi thì cũng đừng nản lòng khi từ tháng 6 này rất nhiều tuyến Ocean City Bus chạy thí điểm trong thời gian đầu sẽ đón đưa du khách đi trải nghiệm tất cả các quận và các điểm đến độc đáo tại "thành phố phía đông Hà Nội" hoàn toàn miễn phí. Các tuyến xe sẽ theo tần suất khoảng 30 - 45 phút 1 chuyến từ 9h đến 20h30 các ngày thứ 3,5,7 và Chủ nhật. Hơn nữa, đây sẽ là những chuyến xe khá đặc biệt bởi khi trải nghiệm Ocean City Bus, du khách sẽ được nghe thuyết minh về các điểm đến ngay trên xe.

Một điểm mới mẻ và vô cùng hay ho đó chính là Vinhomes cũng thiết kế một tấm bản đồ mang tên "Mùa hè đến Ocean City" với đầy đủ các điểm giải trí, ăn uống, mua sắm cùng các điểm tham quan chi tiết để giúp du khách có chuyến du lịch trải nghiệm thuận lợi nhất. Từ các điểm đón xe bus cho tới lộ trình di chuyển qua các "quận", với mỗi "quận" lại có cụ thể những tọa độ vui chơi nổi bật.

Có thể nói, "thành phố điểm đến" Ocean City không chỉ là điểm đến vui chơi - giải trí - mua sắm - nghỉ dưỡng mới cho người dân Hà Nội và các vùng lân cận mà còn là chốn sống đẳng cấp đáng mơ ước. Với tầm vóc mới giàu tiềm năng này Ocean City mở ra vạn trải nghiệm mới mẻ chưa từng có để rồi từ biển đến phố, từ Việt Nam chạm bước ra thế giới.