Bán gần 20 tỷ USD cổ phiếu Apple, Warren Buffett mạnh tay mua 1 cổ phiếu vốn hoá lớn, vượt trội so với S&P 500

Warren Buffett vẫn chịu trách nhiệm đối với “những quyết định đầu tư lớn và tất cả các quyết định phân bổ quan trọng” của Berkshire Hathaway, theo hồ sơ tài chính được gửi lên SEC.

Trong quý I, Berkshire đã bán 116 triệu cổ phiếu Apple, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 13%. Apple hiện vẫn chiếm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư trị giá 336 tỷ USD song Berkshire đã bán ra trong 2 quý liên tiếp. Trong khi đó, Buffett lại mua một cổ phiếu vốn hoá lớn khác mà ông tin rằng sẽ vượt trội so với S&P 500.

Apple: Cổ phiếu mà Warren Buffett bán ra

Apple là thương hiệu lớn trên thị trường smartphone. IDC cho biết, iPhone chiếm 20% số lượng smartphone xuất xưởng vào năm ngoái, tăng từ mức 14% vào năm 2019. Không dừng ở đó, Apple cũng “mạnh” ở thị trường máy tính bảng, laptop và đồng hồ thông minh cùng các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Tổng cộng, Apple có 2,2 tỷ thiết bị đang hoạt động.

Apple còn kiếm tiền từ các dịch vụ đi kèm, như phí dùng iCloud, tải xuống App Store và các sản phẩm đăng ký như Apple TV+, dịch vụ quảng cáo và tài chính như Apple Pay.

Trong quý II, kết quả kinh doanh của Apple khiến nhà đầu tư thất vọng. Doanh thu giảm 4% xuống 90,8 tỷ USD do doanh số bán iPhone giảm 10%, còn doanh số mua dịch vụ tăng 14%. Lợi nhuận ròng GAAP giảm 2% xuống 23,6 tỷ USD dù công ty đã nỗ lực mua cổ phiếu quỹ để tăng chỉ số EPS.

Vấn đề của Apple là định giá. Phố Wall dự đoán EPS của công ty này tăng 10,6% mỗi năm trong vòng 3-5 năm tới. Nếu con số này chia cho P/E là 33,1 thì kết quả là PEG đạt 3,1. Đây là sự chênh lệch đáng kể so với mức trung bình của 3 năm là 2,4. Điều này có thể giải thích tại sao Buffett bán bớt cổ phiếu Apple.

Trong quý I/2024, Berkshire đã bán khoảng 19,8 tỷ USD cổ phiếu Apple. 

Berkshire Hathaway: Cổ phiếu Warren Buffett mua vào

Cổ phiếu vốn hoá lớn mà Buffett mua trong quý I không phải cái tên nào xa lạ, đó là Berkshire. Cụ thể, ông đã chi 2,6 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ trong quý I/2024, sau khi mua 9,3 tỷ USD trong năm 2023. Buffett đã mua lại cổ phiếu Berkshire trong mỗi quý kể từ quý IV/2018, tức là 22 quý liên tiếp.

Đây là kết quả tất yếu vì quy định mua cổ phiếu quỹ nêu rõ rằng Buffett “chỉ có thể mua cổ phiếu Berkshire khi ông tin rằng giá mua lại thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire, được xác định một cách thận trọng”. Nói cách khác, Buffett tin rằng cổ phiếu Berkshire liên tục được giao dịch ở mức thấp hơn so với giá trị thực trong nhiều năm.

Berkshire là một khoản đầu tư hấp dẫn vì 3 lý do. Đầu tiên, các công ty bảo hiểm của Buffett thường kiếm được lợi nhuận tốt nhờ đầu tư số vốn ban đầu. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu Berkshire tăng 11,1% hàng năm trong thập kỷ qua. Trong khi đó, lợi nhuận hàng năm của S&P 500 là 10,9%.

Ngoài ra, Berkshire còn sở hữu hàng chục công ty con hoạt động trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm bảo hiểm, vận tải đường sắt, vận tải, năng lượng, bán lẻ và tiện ích. Nhiều doanh nghiệp trong số đó cung cấp hàng hoá và dịch vụ thiết yếu trong bất kỳ bối cảnh kinh tế nào.

Cuối cùng, Warren Buffett rất tin tưởng vào Berkshire. Ông cho biết trong bức thư gửi cổ đông mới nhất: “Nhờ các hoạt động kinh doanh hiện tại, Berkshire sẽ hoạt động tốt hơn một chút so với trung bình các doanh nghiệp Mỹ và quan trọng hơn là ít rủi ro mất vốn vĩnh viễn hơn.” Với động thái này, Buffett đang muốn nói rằng Berkshire sẽ vượt trội so với S&P 500 một cách an toàn trong dài hạn.

Tham khảo The Motley Fool