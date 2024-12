Bàn giao 364 sổ hồng tại "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương"

Thành tích nêu trên là kết quả đến từ nỗ lực của chủ đầu tư, sự phối hợp của cư dân và sự ủng hộ sát sao của bộ máy quản lý tại địa phương với bối cảnh pháp lý luôn được xem là "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai của nhiều dự án. Đồng thời, khi khách mua ngày càng quan tâm đến pháp lý cũng như năng lực của các chủ đầu tư, việc đảm bảo tiến độ xây dựng, lộ trình pháp lý minh bạch luôn là mục tiêu hàng đầu được các chủ đầu tư uy tín ưu tiên trọng tâm.

Theo ghi nhận từ lượng giao dịch trên thị trường thời gian qua, người mua luôn ưu tiên chọn các sản phẩm trong khả năng tài chính, có lộ trình pháp lý rõ ràng và hoạt động xây dựng triển khai liên tục. Đồng thời, các sản phẩm góp phẩm tạo ra môi trường sống lành mạnh, cộng đồng văn minh với tiện ích hấp dẫn và chất lượng bàn giao tốt là yếu tố tiếp theo thuyết phục khách mua xuống tiền.

Mang chất lượng vào từng tổ ấm và đề cao tính minh bạch trong pháp lý dự án là yếu tố xây dựng uy tín cho chủ đầu tư.

Tại Bình Dương, "căn hộ tốt nhất" Happy One Central không chỉ thỏa những điều kiện hấp dẫn khách mua mà còn gây chú ý với thông tin chuẩn bị bàn giao 364 sổ hồng chỉ một thời gian ngắn sau bàn giao nhà. Đặc biệt, tốc độ xử lý từ khâu tổng hợp, nộp và hoàn thiện các thủ tục ra sổ chỉ mất chưa đến 60 ngày cho thấy sự hỗ trợ của cơ quan hữu quan cũng như nỗ lực lớn của Vạn Xuân Group.

Không chỉ dành tâm huyết trong đầu tư, xây dựng và hoàn thiện dự án, Vạn Xuân Group luôn đặt mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị cho tài sản của khách hàng. Trong đó, luôn triển khai cấp tốc các thủ tục pháp lý là ưu điểm rất nổi bật của chủ đầu tư này qua các dự án đã hoàn thiện: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier và giờ đây là Happy One Central.

Chỉ mất chưa đến 60 ngày cho khâu tổng hợp, nộp và hoàn thiện các thủ tục cho 364 sổ đầu tiên.

"Về đích" đầy ngoạn mục trước thềm năm mới 2025, không chỉ là dấu son cho những cột mốc ấn tượng trong năm qua của dự án mà còn khẳng định hành trình nỗ lực và đầy tâm huyết của chủ đầu tư.

Song song với quá trình bàn giao sổ đợt 1, đầu tháng 11 vừa qua, Vạn Xuân Group cũng đã tiến hành thu hồ sơ đợt 2 để nhanh chóng mang niềm vui đến cho hàng ngàn cư dân đã tin tưởng chọn Happy One Central làm tổ ấm an cư.

Với tổ ấm Happy One Central, mọi lứa tuổi đều có không gian vun đắp sở thích riêng của chính mình.

Song song với chuỗi tiện ích đa tầng hướng đến sự tận hưởng, giải trí và tái tạo năng lượng, sắp tới đây, loạt cửa hàng tiện lợi, ẩm thực, dịch vụ spa và cơ sở giáo dục mầm non như: nhà hàng Texas, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, trường mầm non Blue Sky… chính thức hoạt động sẽ tiếp tục làm bừng sinh khí cho khu căn hộ.

Chào mừng sự kiện bàn giao 364 sổ hồng đầu tiên, Vạn Xuân Group áp dụng chính sách ưu đãi "mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay" với chiết khấu lên đến 5,5%, quà tặng 15 chỉ vàng, miễn lãi cùng ân hạn gốc trong 12 tháng.