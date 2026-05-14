Bàn phím sắp thành đồ cổ, kỷ nguyên “thì thầm” với AI đang tới: Tại sao dân Silicon Valley bỗng nhiên "phát điên" vì nói thầm với máy tính?

Mollie Amkraut Mueller từng có một thói quen đêm khuya rất đỗi bình yên: Sau khi dỗ con ngủ, cô và chồng sẽ ngồi trên ghế sofa, mỗi người một chiếc laptop để hoàn thành nốt công việc trong không gian tĩnh lặng.

Thế nhưng sự yên bình đó đã biến mất. Thay vì tiếng lạch cạch quen thuộc của bàn phím, Mueller bắt đầu giữ phím chức năng và nói thầm vào máy tính với những âm thanh rì rầm liên tục. Chồng cô bắt đầu cảm thấy phiền toái, và giờ đây, cặp đôi thường phải ngồi ở hai phòng riêng biệt nếu muốn làm việc hiệu quả.

Câu chuyện của Mueller không phải là cá biệt. Tại thủ phủ công nghệ Silicon Valley, các văn phòng vốn dĩ yên tĩnh đang dần biến thành những "trung tâm cuộc gọi" (call center) cao cấp. Ở đó, các kỹ sư không còn gõ code; họ đang trò chuyện với AI.

Từ "vibe coding" đến những văn phòng ồn ào

Sự trỗi dậy của các công cụ như Wispr Flow đang tạo ra một làn sóng mới. Người dùng kết hợp ứng dụng đọc chính tả này với các công cụ lập trình như Claude Code để biến những dòng suy nghĩ lộn xộn thành văn bản hoặc đoạn mã mạch lạc chỉ trong vài giây. Hiệu quả là điều không thể phủ nhận, nhưng cái giá phải trả là sự riêng tư và yên tĩnh.

Tại startup thẻ tín dụng Ramp, các kỹ sư ngồi tại bàn làm việc với tai nghe gaming cỡ lớn để có thể ra lệnh cho trợ lý AI một cách to rõ nhất. Edward Kim, đồng sáng lập Gusto, thậm chí còn khuyến khích nhân viên thử nghiệm công nghệ này và dự đoán rằng văn phòng tương lai sẽ giống như một "sàn giao dịch chứng khoán" đầy tiếng ồn hơn là một thư viện. Bản thân Kim thừa nhận anh không còn gõ phím trừ khi thực sự bắt buộc.

Vấn đề duy nhất ở đây là việc tự nói chuyện một mình vẫn mang lại cảm giác khá kỳ quặc. Ở nhà, bạn có thể thấy mình giống nhân vật “Người Sắt” Tony Stark đang trò chuyện với “trí tuệ ảo” Jarvis, nhưng ở văn phòng, việc này vẫn gây ra những sự lúng túng nhất định giữa các đồng nghiệp.

Công nghệ đọc chính tả không mới, nhưng điểm khác biệt hiện nay là khả năng xử lý của AI. Các ứng dụng như Wispr có thể chỉnh sửa văn bản gần như theo thời gian thực, cải thiện ngữ pháp và tông giọng một cách thông minh.

Điều này đã tạo nên một cộng đồng người dùng trung thành, trong đó có cả đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman, người tự nhận mình đã bị hấp dẫn bởi công nghệ giọng nói.

Để tối ưu hóa trải nghiệm, những "fan cuồng" công nghệ còn trang bị cả bàn đạp chân lập trình được (vốn là phụ kiện chơi game) để kích hoạt ứng dụng mà không cần dùng tay. Số khác lại đầu tư những chiếc micro cổ ngỗng giá 60 USD thường thấy ở các đài truyền hình để đảm bảo chất lượng thu âm tốt nhất.

Thị trường này đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên như Aqua Voice, Willow (được hỗ trợ bởi Y Combinator), cùng với TalkTastic, Typeless hay Superwhisper.

Wispr, ngôi sao đang lên trong phân khúc này, ban đầu vốn định hướng làm thiết bị đeo sinh học nhưng đã nhanh chóng xoay trục sang phần mềm đọc chính tả khi nhận thấy nhu cầu khổng lồ từ giới lập trình viên theo đuổi phong cách "vibe coding".

Sự thành công của Wispr minh chứng cho sức hút của xu hướng này. Công ty đã gọi vốn thành công vào mùa thu năm ngoái, đưa giá trị định giá lên tới khoảng 700 triệu USD. Tại trụ sở chính ở San Francisco, nhân viên thường xuyên đi lại quanh văn phòng với những chiếc micro không dây gắn trên áo, trò chuyện liên tục với máy tính mà không còn bị đóng đinh tại bàn làm việc.

Dù hiện tại việc lầm bầm với máy tính trông có vẻ dị biệt, nhưng Tanay Kothari, nhà sáng lập Wispr, tin rằng điều này rồi sẽ trở nên bình thường như cách chúng ta chấp nhận những chiếc smartphone.

"Khi BlackBerry mới ra đời, việc nhìn chằm chằm vào một miếng kim loại trên tay và thao tác liên tục trông thật điên rồ, nhưng giờ đó là chuyện hiển nhiên," Kothari chia sẻ.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu văn hóa doanh nghiệp và thiết kế văn phòng sẽ thích nghi thế nào? Khi việc gõ phím (một hành động mang tính chất cá nhân và tĩnh lặng) được thay thế bằng giọng nói, ranh giới giữa không gian làm việc và không gian thảo luận sẽ mờ nhòa. Chúng ta có thể đang tiến tới một kỷ nguyên làm việc năng suất hơn, nhưng chắc chắn cũng sẽ ồn ào và kỳ quặc hơn bao giờ hết.

*Nguồn: WSJ, Fortune