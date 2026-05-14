Tôi xin lỗi vì từng chê tính năng này trên điện thoại Samsung là "vô dụng": Dùng thử mới thấy hay bất ngờ

Điện thoại Samsung Galaxy từ lâu đã nổi tiếng với việc cài cắm quá nhiều phần mềm rác (bloatware), và thực tế thì tiếng xấu này không phải là không có căn cứ. Từ những ứng dụng cài sẵn gây tranh cãi, các tính năng chồng chéo giữa Samsung và Google, cho đến các phần mềm từ nhà mạng – tất cả thường xuất hiện ngay khi bạn vừa đập hộp máy.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng có cái nhìn hơi khắt khe với các thiết bị Galaxy. Với một bộ giao diện Android đa năng như One UI 8.5, chắc chắn sẽ có những tính năng hay tùy chọn mà người dùng này thấy thừa thãi, nhưng với người khác, chúng lại là những công cụ không thể thay thế.

Dưới đây là ba tính năng trên One UI 8.5 mà tưởng chừng là "rác" cho đến khi bạn thực sự sử dụng chúng, theo cây bút Brady Snyder từ MakeUseOf.

Now bar

Bắt đầu từ One UI 7, Samsung đã đặt cược lớn vào hai tính năng hỗ trợ bởi AI là: Now bar và Now brief . Trong đó, chỉ có một tính năng thực sự đáng giá.

Với đa số người dùng, Now brief thực sự là một sự lãng phí diện tích màn hình. Tôi chưa bao giờ thấy thông tin nào do Now brief cung cấp là thực sự hữu ích; tất cả những gì tôi thấy chỉ là thời tiết, tin tức và nội dung YouTube – những thứ mà tôi vốn đã có widget, trang Google Discover hoặc các ứng dụng chuyên biệt để xử lý.

Chính vì cái tên và cách xây dựng thương hiệu khá giống nhau nên Now bar từng bị ngó lơ một thời gian. Hóa ra tôi đã lầm. Now bar xứng đáng được sử dụng nhiều hơn.

Công cụ này chỉ hiển thị thông tin khi bạn thực sự cần và gần như "vô hình" khi bạn không dùng tới.

Now bar có dạng hình viên thuốc, có khả năng hiển thị trình điều khiển đa phương tiện, thông báo tỉ số thể thao trực tiếp, cập nhật chỉ đường, trạng thái bộ hẹn giờ và nhiều hơn thế nữa. Về cơ bản, Now bar sẽ thích ứng với bất kỳ tác vụ nào bạn đang thực hiện trên chiếc Galaxy, hiện diện linh hoạt trên cả màn hình khóa lẫn thanh trạng thái.

Nó giống như Dynamic Island của Apple, nhưng ưu việt hơn. Phiên bản của Samsung dễ tiếp cận hơn và đa năng hơn nhờ vị trí đắc địa gần cạnh dưới của màn hình khóa.

Bảng điều khiển cạnh (Edge panel)

Đã có lúc, tôi chỉ coi Edge panel trên One UI như một cái "tai" thừa thãi thò ra ở cạnh màn hình, hoặc là một tính năng phiền phức mà tôi thường vô tình kích hoạt khi đang định làm việc khác.

Điều đó chỉ thay đổi khi tôi nhận ra Edge panel ẩn chứa một công cụ cực kỳ thông minh mang tên AI Select . Tính năng này cho phép bạn chọn bất kỳ nội dung nào trên màn hình để lưu lại, từ chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình cho đến tạo ảnh GIF. AI Select sẽ thực hiện việc cắt cúp và tinh chỉnh trước khi bạn lưu nội dung, giúp quy trình làm việc trở nên vô cùng gọn gàng.

Mọi thứ càng tuyệt vời hơn khi tôi thực sự cho Edge panel một cơ hội. Nó cung cấp khả năng truy cập nhanh vào Samsung Finder – thanh tìm kiếm trung tâm của điện thoại Galaxy.

Bạn có thể thường xuyên tương tác với nó trong ngăn kéo ứng dụng, nhưng nó còn có thể định vị danh bạ, lịch trình, tệp đa phương tiện và nhiều loại dữ liệu khác. Đây là "cứu cánh" cho việc đa nhiệm, vì bạn có thể dùng Edge panel và Finder để thêm nhanh một ứng dụng vào bố cục cửa sổ chia đôi màn hình.

Bên cạnh các thiết lập mặc định, bạn có thể thêm các bảng chuyên biệt cho Ứng dụng, Danh bạ, Nhiệm vụ, Thời tiết, Công cụ, Bộ nhớ tạm và Nhắc nhở.

Bạn sẽ tìm thấy mọi tùy chọn tùy biến trong mục Cài đặt → Màn hình → Bảng điều khiển cạnh . Việc đưa các ứng dụng thường dùng vào đây giúp việc khởi chạy ứng dụng nhanh chóng hơn rất nhiều.

Tôi đã thêm Chrome, Tin nhắn, Bản đồ, Apple Music, Mail và Slack vào bảng này, và giờ đây, Edge panel chính là công cụ phần mềm quyền năng nhất trên chiếc Samsung Galaxy của tôi.

Samsung Find

Vấn đề "phần mềm rác" lớn nhất của Samsung chính là các ứng dụng và tính năng trùng lặp, chồng chéo với những dịch vụ sẵn có của Google. Samsung đã bắt đầu cắt giảm sự chồng chéo này bằng cách khai tử Samsung Messages để chuyển sang Google Messages, nhưng vẫn còn đó những bộ dịch vụ gây xung đột.

Google Find Hub là mạng lưới theo dõi vị trí của hệ sinh thái Android, và Samsung cũng cung cấp nền tảng Samsung Find (SmartThings Find) của riêng mình. Thoạt nhìn, việc sử dụng SmartThings Find có vẻ thừa thãi khi Find Hub cũng làm được những điều tương tự.

Trước đây tôi đã bỏ qua SmartThings Find vì cho rằng Find Hub của Google là lựa chọn tốt hơn, hoạt động được trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, hiện tại tôi nhận ra rằng: chẳng bao giờ là thừa khi trang bị thêm các lớp bảo vệ cho thiết bị trong trường hợp bị thất lạc hoặc mất trộm.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng song song cả SmartThings Find và Google Find Hub mà không cần phải đánh đổi. Tương tự như giải pháp của Google, hệ sinh thái của Samsung giúp bạn định vị thiết bị khi ngoại tuyến, chia sẻ vị trí với người thân và nhận thông báo khi thiết bị đến hoặc rời khỏi một địa điểm nhất định.

Nếu có dù chỉ một cơ hội để SmartThings Find giúp tôi tìm lại chiếc điện thoại Galaxy bị mất, tôi sẵn lòng sử dụng nó như một phương án bổ trợ bên cạnh Google Find Hub.

Đừng nhầm lẫn giữa "tính năng mạnh mẽ" và "phần mềm rác"

Bloatware trên Samsung chắc chắn không phải là chuyện thêu dệt – chiếc Galaxy S25 Edge cá nhân của tôi vẫn bị cài sẵn ứng dụng Shop Samsung và LinkedIn một cách lộ liễu.

Tôi cũng nhận thấy điều tương tự trên các thiết bị trải nghiệm, như chiếc Galaxy S26 Ultra mà tôi vừa dùng thử gần đây. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng những tính năng tuyệt vời nhất của One UI rất dễ bị gắn mác là "phần mềm rác" cho đến khi bạn thực sự trải nghiệm và cảm nhận giá trị mà chúng mang lại.