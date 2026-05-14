Từ framework miễn phí đến cỗ máy kiếm tiền: ByteDance đang thương mại hóa OpenClaw ra sao?

Phát biểu bên lề sự kiện đầu tiên của OpenClaw tại Trung Quốc đại lục hôm 13/5, ông Li, kiến trúc sư trưởng của ArkClaw thuộc đơn vị điện toán đám mây Volcano Engine cho biết, sự bùng nổ của framework agent mã nguồn mở này hồi đầu năm đã tạo nên “cơn sốt tôm hùm” trong cộng đồng lập trình viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ năm 2025, Volcano Engine đã bắt đầu phát triển các sản phẩm liên quan đến AI agent và nhanh chóng tiếp cận OpenClaw ngay sau khi dự án này gây chú ý trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026.

Và đến tháng 3, ByteDance đã ra mắt ArkClaw, phiên bản OpenClaw hoạt động dưới dạng dịch vụ đám mây.

Một tháng sau, hai bên tiếp tục hợp tác triển khai phiên bản nội địa Trung Quốc của ClawHub, chợ kỹ năng dành cho OpenClaw.

Mô hình sinh lời

Thay vì chỉ xem OpenClaw như một framework mã nguồn mở miễn phí dành cho cộng đồng lập trình viên, ByteDance đang thương mại hóa công nghệ này bằng cách biến nó thành một dịch vụ AI vận hành trên nền tảng cloud.

Mô hình này cho phép doanh nghiệp triển khai AI agent nhanh hơn mà không cần tự xây dựng hạ tầng máy chủ, GPU hay hệ thống tối ưu vận hành phức tạp.

Theo mô tả của ByteDance, ArkClaw tương tự cách các doanh nghiệp biến cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL thành dịch vụ thương mại trên cloud: người dùng không cần tự cài đặt hay quản lý hệ thống nhưng vẫn có thể sử dụng đầy đủ năng lực của mô hình AI. ByteDance thu phí dựa trên mức độ sử dụng.

Điểm quan trọng trong mô hình này nằm ở token, đơn vị xử lý dữ liệu cơ bản của AI. Mỗi yêu cầu mà người dùng gửi tới AI, từ văn bản, hình ảnh đến thao tác tự động hóa, đều tiêu tốn token.

Khi AI agent trở nên phổ biến hơn và thực hiện các tác vụ phức tạp hơn, lượng token tiêu thụ cũng tăng mạnh, kéo theo doanh thu cho nhà cung cấp dịch vụ AI.

Điều này đồng nghĩa ByteDance không chỉ kiếm tiền từ việc bán phần mềm, mà còn từ chính lượng tính toán mà người dùng tiêu thụ mỗi ngày.

Càng nhiều doanh nghiệp triển khai AI agent để xử lý công việc tự động, lượng token được sử dụng càng lớn và doanh thu hạ tầng AI của ByteDance càng tăng.

Hiện tại, OpenClaw đã trở nên phổ biến trong giới lập trình viên nhờ khả năng thực thi mạnh mẽ ở cấp độ hệ thống nhưng cấu hình môi trường phức tạp và mức tiêu thụ token tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm người dùng đối với nhiều người.

ArkClaw hướng đến giải quyết những thách thức này bằng cách loại bỏ quy trình triển khai đám mây rườm rà. Giờ đây, người dùng có thể truy cập trợ lý trực tuyến 24/7 này chỉ bằng cách mở một trang web.

Theo tuyên bố từ Volcano Engine, phương pháp không yêu cầu thao tác phức tạp, cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng quản lý các trợ lý AI của họ, trong khi các nhà phát triển không còn cần phải lo lắng về việc bộ nhớ bị xóa.

Theo ông Li Guodong, lượng token phục vụ cho các AI agent hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng mức sử dụng, nhưng đang tăng trưởng nhanh chóng.

Nhu cầu token AI hiện tăng mạnh nhờ tốc độ ứng dụng nhanh và sự phát triển của các mô hình đa phương thức. Theo Volcano Engine, tính đến tháng 3, lượng token trung bình mỗi ngày mà mô hình ngôn ngữ lớn Doubao của ByteDance xử lý đã vượt 120.000 tỷ token, tăng gấp đôi chỉ trong vòng ba tháng và cao hơn hơn 1.000 lần so với thời điểm ra mắt vào tháng 5/2024.

Theo SCMP, cntechpost