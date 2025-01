Bán phụ tùng không thể thiếu cho VinFast, một doanh nghiệp Việt thu về gần 9 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã PAC) vừa công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 762 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, Pinaco lãi trước thuế gần 41 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, Pinaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.205 tỷ đồng (tương đương với doanh thu mỗi ngày gần 9 tỷ đồng) , gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Pinaco ở mức 2.534 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 38% tổng tài sản đạt mức 696 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi của ngân hàng đạt 755 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Pinaco tại cuối quý 4 là 1.565 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ghi nhận 1.219 tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản.Vốn chủ sở hữu đạt 969 tỷ đồng.

Pinaco tiền thân là Công ty Pin Ắc quy miền Nam, được Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập vào năm 1976. Đến năm 1993, Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) chính thức ra quyết định thành lập lại Công ty Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) trực thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam.

Công ty chuyên sản xuất pin, ắc quy, bao quy gồm các loại Pin Carbon kẽm thông dụng và các loại ắc quy cho nhiều mục đích sử dụng như: Ắc quy khởi động dùng cho xe ô tô, xe máy, tàu thuyền; Ắc quy dân dụng dùng thắp sáng, xe điện và Ắc quy công nghiệp các loại.

Thương hiệu tiêu biểu là Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai – pin phụ tùng ô tô. Hiện, khách hàng Công ty là những tên tuổi lớn Ford Vietnam, Thaco, Vinfast, Vietnam Suzuki, Honda, Piaggio, Yamaha, Mercedes – Benz Vietnam, Hyundai Thành Công…

Trong chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo PAC cho biết Công ty đang xem xét kế hoạch thực hiện dự án pin lithium nhưng cần nghiên cứu và chuẩn bị hết sức cẩn thận trong việc sản xuất. Hiện, Công ty đã sản xuất được ắc quy chì acid cho xe đạp và xe máy điện, đã đưa ra thị trường. Lãnh đạo PAC cũng lưu ý mỗi chiếc xe hơi điện đều có một ắc quy chì acid và hiện Công ty đã cung cấp 100% ắc quy chì acid cho xe điện VinFast. Trong thời gian tới, PAC lên kế hoạch đầu tư nhà máy mới với kinh phí 1.000 tỷ đồng tại KCN An Phước.

Tại báo cáo tài chính quý 4, Pinaco đang có khoản phải thu ngắn hạn đối với CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast là 12 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm.